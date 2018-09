El València segueix estancat i empata amb el Betis (0-0)

El València segueix sense aixecar el vol. Després de quatre jornades, el conjunt de Marcelino García Toral segueix sense conèixer la victòria en aquesta Lliga. Després d'empatar amb l'Atlètic i el Llevant, i perdre contra l'Espanyol, els valencianistes han tornat a sumar un empat (0-0) en un partit força pobre contra el Betis on ha trobat a faltar solucions en atac.

Contra els de Quique Setién s'han tornat a quedar sense marcar per segon cop en quatre jornades, evidenciant que la seva davantera, tot i ser prolífica, encara no té la punteria afinada. No ha sigut fins a l'aparició de Guedes, que ha entrat al minut 63, que el València ha aconseguit transmetre més perill a l'àrea rival. El Betis, de fet, ha disposat de més arribades, sobretot en un tram final on ha perdut protagonisme al mig del camp, però on Joaquín i Sergio León han tingut dues arribades de perill.

El València ha intentat aprofitar les seves opcions amb contraatacs, però no ha aconseguit superar un Pau López que manté la porteria a zero per tercera jornada consecutiva.