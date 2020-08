Varane posa la catifa al City de Guardiola (2-1)

El Manchester City ha eliminat el Reial Madrid de la Champions League després d'imposar-se per 2 a 1 a l'Etihad Stadium. El conjunt anglès, que partia amb avantatge de l'anada (1-2), ha tornat a ser superior a l'equip blanc a la tornada i aconsegueix, d'aquesta manera, una plaça a la fase final de la màxima competició europea, que es jugarà a Lisboa. Sterling, Benzema i Gabriel Jesús han marcat els gols en un partit condicionat per les errades de Raphaël Varane, que ha sortit a la foto de les dues dianes citizens.

Tant Guardiola com Zidane han fet una aposta per la joventut en les seves alineacions. L'entrenador del City ha deixat a la banqueta un home important com David Silva per entregar-li la titularitat al jove Phil Foden. Li ha sortit bé. El mitjapunta anglès ha actuat de fals ariet per treure de posició la defensa blanca, minvada per la baixa per sanció de Sergio Ramos, i ha tret petroli entre línies. Fins i tot Casemiro ha patit per reaccionar als seus moviments. Al Madrid, la sorpresa l'ha acaparat Rodrygo, que s'ha colat a l'onze en detriment de Vinícius i Isco, que ni tan sols s'han escalfat. Zizou li ha encarregat al brasiler obrir el camp per la dreta i aprofitar la debilitat defensiva de Cancelo. El tècnic francès ha aconseguit, igual que Guardiola, recollir fruits del seu antreviment a la primera part.

El Manchester City ha desfet la igualada inicial gràcies a la pressió asfixiant que ha exercit sobre la sortida de pilota del Madrid. Al minut 8, Gabriel Jesús, un corcó constant, ha aprofitat una errada en el control de Varane per robar-li la pilota en una zona de perill i ha assistit Sterling, que ha afusellat Courtois des de dins de l'àrea. El gol ha fet justícia al bon inici dels anglesos, que han estat a punt d'aconseguir el segon en una acció individual d'Sterling ben avortada per Casemiro. La riquesa de moviments dels atacants del City era, en aquell moment, el gran maldecap de l'equip espanyol, que ha hagut d'aguantar uns minuts de domini rival abans pensar en una possible reacció.

Un cop els de Guardiola han baixat de revolucions, el Madrid ha emergit per combinar en camp contrari i, amb pas ferm, ha anat acumulant mèrits per acabar empatant. Primer Benzema i després Hazard han exigit Ederson en dues oportunitats clares. A la tercera, però, el bon porter del City no ha pogut evitar el gol del davanter francès, servit a la perfecció per una centrada de Rodrygo desde la banda dreta. El brasiler ha guanyat l'esquena a Cancelo i ha penjat una pilota amb tot el sentit del món. Just el que li demanava Zidane, que ha celebrat des de la banda un èxit parcial que encara era insuficient per superar l'eliminatòria. De fet, abans del descans, el seu equip ha tingut sort de no tornar a encaixar del City: primer per culpa d'una errada de Courtois que Foden quasi ha convertit en gol i després gràcies al porter belga, molt hàbil per evitar un gol olímpic de De Bruyne.

Courtois, el millor del Madrid

Sense la possibilitat de comptar amb l'èpica de Ramos, i amb Benzema massa sol en la generació de setge per a Ederson, Courtois ha sigut qui ha mantingut el Madrid amb opcions de guanyar-se el bitllet per a Lisboa. Després del descans, el City ha seguit amb el seu pla habitual i ha trobat fàcilment forats per fer-li oportunitats a l'equip menys golejat de la Lliga. Amb De Bruyne com a principal llançador des de la zona de tres quarts, el porter blanc ha desfet dos avisos clars d'Sterling i Gabriel Jesús, a banda d'altres intents més modestos. En canvi, no ha sigut capaç d'avançar-se a la segona traca de Varane en una zona compromesa. Al minut 68, amb el Madrid en problemes, però encara a un gol d'igualar la eliminatòria, el central francès ha confirmat la seva pèssima nit. Ha tornat a calcular malament davant de Gabriel Jesús i ha cedit una passada defectuosa que el brasiler, amb un toc suau, ha convertit en el 2-1 definitiu. El Manchester City, un dels equips més propositius d'Europa, ha assolit el seu objectiu en dues accions purament reactives. Ara bé, ningú li podrà discutir que ha sigut millor que el Madrid en 180 minuts. El seu passi és inapel·lable.

Ara, a quarts de final –i a partit únic a Lisboa–, els de Guardiola s'enfrontaran a l'Olympique de Lió, que han eliminat el Juventus tot i perdre per 2-1 a Torí. Els francesos han fet valer el bon resultat que van treure a l'anada (1-0) i, a més, s'han avançat al marcador gràcies a un gol de Depay de penal. La Juve ha reaccionat a la segona part gràcies a un clàssic, Cristiano Ronaldo, autor de dos gols. L'emoció ha durat fins al final, però el campió italià ha caigut a Europa.