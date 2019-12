Victòria per al Manresa i derrota per a una Penya que es complica la Copa

El Baxi Manresa tanca el 2019 en un pic de forma, celebrant una reacció a la Lliga Endesa que semblava complicada setmanes enrere. El projecte de Pedro Martínez comença a agafar forma des del joc i la fortuna que sovint marca les diferències a l’esport professional. Els èxits de la temporada passada han deixat de ser una llosa per la nova realitat de la plantilla. Els manresans van sumar ahir la seva quarta victòria en els últims cinc partits a la pista del Betis en un dels duels de la zona baixa de la classificació (88-89). L’equip va haver de suar per endur-se el resultat positiu a casa i allunyar-se a dos partits de la zona de descens.

Va ser irregular, va encaixar un 23-15 en el primer quart i pràcticament va remuntar abans del descans. L’encert en el tram final va decantar el partit amb 28 punts de Ryan Toolson. Que sigui el millor del Manresa és un dia més a l’oficina. El jugador de Gilbert (Estats Units) va fer un 26 de valoració i 66% d’encert des de la línia de tres punts (6 anotats de 9 intents). El Nou Congost té motius per il·lusionar-se i deixar de patir, tot i la lesió de Dani Pérez. “Queda molta temporada per endavant. L’equip ara mateix viu una dinàmica competitiva molt gran. Estem aixecant partits impossibles perquè els jugadors tenen cor. Tenim confiança”, va dir Martínez.

La Penya es complica la Copa

El Club Joventut de Badalona és l’altra cara de la moneda de la jornada de bàsquet en clau catalana, amb asteriscs. La derrota d’ahir contra el Morabanc Andorra (90-76) confirma la seva particular crisi de resultats. Els verd-i-negres porten quatre partits sense guanyar, entre la mala fortuna en els finals igualats i haver de jugar contra un Barça que té ritme de creuer.

No sumar contra un rival directe en la lluita per classificar-se per a la Copa del Rei accentua més les urgències. No perquè entrin en la terna de futuribles per descendir, però sí perquè la dinàmica negativa comença a ser important. Només Klemen Prepelic (22) i Alen Omic (18) van superar la barrera dels 10 punts a Sevilla. La Penya es complica així la presència a la Copa del Rei en favor dels andorrans, que segueixen millorant els seus registres.