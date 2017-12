El TAD destitueix a un Villar què no es rendeix

Pocs dies després d’escoltar per primer cop en mesos a Ángel Maria Villar, el basc que ha manat a la Reial Federació Espanyola de futbol (RFEF), nou gir de guió en el cas que ha convertit el futbol espanyol en una casa de bojos. El Tribunal d’Arbitratge Esportiu (TAD) va destituir definitivament Villar com a president de la RFEF, càrrec del que ara mateix estava apartat de forma temporal ja que va ser empresonat dins d’un cas diferent on és investigat per corrupció.

L’arrel dels fets són les eleccions del darrer maig del 2017, quan Villar va perpetuar-se en el càrrec com a president de la RFEF. El TAD, després de la denúncia de l’opositor Miguel Ángel Galán, li va obrir un expedient el 15 de setembre per haver vulnerat el reglament electoral que regula les eleccions a les federacions esportives, en considerar que havia realitzat actuacions en favor de la seva precandidatura quan encara formava part de la Comissió Gestora de la Federació. Villar va deixar clar que recorrerà la seva destitució, doncs es tracta de “la sanció més greu imposada a un president de Federació”, sanció que “comportaria la convocatòria de noves eleccions a la Presidència “de la RFEF. Villar de fet, ja havia dit abans de conèixer la decisió del TAD que en cas de ser destituït recorreria la sanció, recordant que havia sol·licitat autorització a la Comissió Electoral de la RFEF per obrir uns comptes en xarxes socials durant el període d’eleccions, per promocionar la seva candidatura, i que ningú s’hi havia oposat, inclòs el TAD.

Villar té pensant demanar la suspensió temporal dels membres del TAD que han votat en contra seva a la justícia ordinària, fet que podria complicar encara més un cas on una de les claus es veure quan es es repeteixen unes eleccions a la RFEF, presidida de moment de forma interina per Juan Luís Larrea.

Unes eleccions podrien canviar el destí de l’altre cas paral·lel, aquell que podria deixar Espanya sense jugar el Mundial. A finals de setembre, el Consell Superior dels Esports (CSD) va presentar davant el mateix TAD un recurs per demanar la repetició de les eleccions a la presidència de la RFEF del maig. El TAD el va admetre i va traslladar al Consell d’Estat una proposta per demanar repetir les eleccions, en considerar que Villar, el guanyador d’aquelles, havia triomfat sense que sabés llavors que seria acusat en un cas de corrupció. Villar va ser empresonat arran del cas Soule el darrer estiu, quan va ser acusat de delictes d’administració deslleial, apropiació indeguda, corrupció entre particulars i falsedat documental, totes aquestes acusacions relacionades amb l’organització de partits internacionals. Villar va ser sancionat amb un any sense poder exercir el càrrec llavors, però un cop va recuperar la llibertat sota fiança, va deixar clar que es considerava encara president de la RFEF i que tenia pensant presentar-se a les eleccions si aquestes es repetien.

En espera de veure si es fan eleccions abans que el Consell d’estat digui la seva, el futbol espanyol viu pendent ja que la la FIFA es va posar en contacte amb la RFEF fa pocs dies, recordant que si un ens polític, com el Consell d’estat, ordena repetir les eleccions d’una Federació, es podria considerar com un cas d’intromissió política, fet que vulnera les normes de la FIFA i podrien significar sancions, inclosa la possibilitat de deixar la selecció espanyola fora del proper Mundial. La FIFA de moment, segueix el cas de prop.