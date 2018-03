La Volta a Catalunya recupera l’optimisme amb un cartell de luxe

Després d’anys de dubtes i penúries, el ciclisme català recupera la rialla. Just un dia després de l’èxit de Marc Soler a la París-Niça, prova que mai abans havia guanyat un ciclista català , es va presentar una 98ª edició de la Volta Ciclista a Catalunya que del 19 al 25 de març apostarà per un cartell ambiciós per una prova que confia en arribar en dos anys al seva edició del centenari amb una bona salut. “Els anys de la crisi han afectat, però tenim sensacions positives. El cartell serà bó, estem satisfets” deia el president de la Volta Ruben Peris durant l’acte a l’INEFC de Barcelona. Un acte a un dels edificis emblemàtics d’una muntanya de Montjuïc que com cada any, servirà d’escenari per al final d’una cursa que enguany veurà en acció noms com els de Nairo Quintana, Alejandro Valverde, Rigoberto Urán, Warren Barguil o Fabio Aru.

Qui finalment no hi serà, és el britànic Chris Froome, vigent campió del Tour. Froome enguany ha modificat el seu calendari, que l’havia portat a les carreteres catalanes, ja que vol fer doblet al Giro d’Itàlia i el Tour de França.

1a etapa: Calella - Calella 152,300 (19 de març)

2a etapa: Mataró - Valls 175,600 (20 de març)

3a etapa: Sant Cugat del Vallès - Vallter 2000 / Setcases (Vall de Camprodon) (21 de març)

4a etapa: Llanars (Vall de Camprodon) - La Molina (Alp) 170,800 (22 de març)

5a etapa: Llívia - Viella - Vall d'Aran 212,900 (23 de març)

6a etapa: Viella - Vall d'Aran - Torrefarrera 194,200 (24 de març)

7a etapa: Barcelona - Barcelona 154,800 (25 de març).

El recorregut de la prova tornarà a trepitjar les 4 províncies de Catalunya, i visitarà després de 25 anys la Val d’Aran i Vielha. “Cal cuidar el recorregut per mantenir el nivell” deia un Peris, qui va posar l’accent en tenir dues etapes d’alta muntanya, dues de mitja muntanya i tres etapes ideals per a l’esprint o per escapades. Al cartell, els organitzadors destacaven la presència de corredors colombians de nivell, ja que l’afició colombiana “sempre omple les carreteres i donen ambient” i sobretot un Marc Soler que mica en mica, es consolida entre els millors del món. I tot, amb una darrera etapa en que com sempre, s’afrontaran les tradicionals 8 voltes al circuit de Montjuïc.

540x306 El recorregut de las 98ª edició de la Volta / ARA El recorregut de las 98ª edició de la Volta / ARA

Un circuit barceloní on es viurà una de les novetats d’aquesta edició, una aposta pel ciclisme femení. Enguany s’estrenarà la “reVolta”, la prova femenina que es viurà dins del circuit de Montjuïc. “El nom ha estat escollit per votació popular” explicava Peris, qui admetia que aquesta cursa, d’un sol dia, el diumenge 25 de març, és “un punt de sortida, doncs es fa el darrer dia al mateix Circuit, mentre la prova masculina roda fora de la ciutat. Crear la prova femenina de la Volta ens feia molta il·lusió ja que el ciclisme femení no deixa de millorar i cal potenciar la base” deia Peris, qui va confirmar que es va treballar amb el Club Ciclista Baix Ter, ja que aquest club organitzava una prova el dia 25 que finalment, es farà el dissabte 24, per poder potenciar les dues curses de forma conjunta. “És un gran pas. Vull recordar que la Volta ja va ser pionera en decidir donar els trofeus als guanyadors sense haver de tenir noies al podi per raons poc esportives” va dir Maite Fandos, diputada d’esports de l’Ajuntament de Barcelona.

Si la cursa femenina viurà el seu tret de sortida, la Volta ciclista a Catalunya masculina està ja consolidada, doncs forma part del calendari del grup de la màxima divisió del ciclisme, la UCI World Tour. En aquesta edició fins a tres guanyadors de la Volta en altres ocasions repeteixen: Nairo Quintana (2016) i Alejandro Valverde (2009 i 2017), del Movistar, i l’irlandès Dan Martin (2013), del UAE Team Emirates. En aquesta edició hi prendran part els 18 equips de l’UCI World Tour, set convidats de l’UCI Continental Tour: Team Caixa Rural-Assegurances RGA, Burgos-BH, Euskadi Basque Country-Murias Taldea, Cofidis Pro Cycling Team, Team Fortuneo-Samsic, poma Postobón Team i Israel Cycling Academy. Seguint la nova normativa UCI els equips estaran formats per set corredors, fins a un total de 175 ciclistes.

Per seguir potenciant la prova, enguany la Volta ha signat un contracte de col·laboració amb l’empresa ASO, aquella que organitza, per exemple, el París-Dakar, algunes maratons europees de primer nivell o clàssiques del ciclisme com el Tour de França o la Paris-Roubaix. Peris, qui ha estat aquests mesos viatjant a Paris per treballar amb aquesta empresa francesa, valora un acord que permetrà fer un salt endavant en la difusió televisiva, ja que la cursa es podrà veure fins a 190 països dels cinc continents.

A casa, Televisió de Catalunya s’encarregarà de seguir una cursa que de pas, ha renovat part de la seva imatge, presentant nous maillots, de la marca Gobik, pensats precisament, per a ser més fàcils de seguir a la televisió. Una de les novetats serà el maillot que portarà el millor ciclista català, maillot que es podrà comprar a la web d’una Volta que tornarà a les carreteres catalanes en bon estat de forma.