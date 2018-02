Segueix el duel entre Manlleu i Voltregà a la lliga femenina d'hoquei sobre patins

El CP Manlleu segueix liderant la lliga femenina d’hoquei sobre patins amb els mateix punts que el CP Voltregà, 34. El Manlleu s’ha imposat per 1-4 a la pista del Vila-sana amb els gols de Judit Burgaya, Laura Barcons i Raquel Bernadas (2), mentre que el Voltregà tampoc ha fallat a la pista del Calmar Vilanova (2-4). Adriana Gutiérrez (2), Berta Tarrida i Anna Romero han fet els gols osonencs.

El Cerdanyola, cinquè a la classificació, ha empatat 3-3 a la pista del Las Rozas i el Citylift Girona no ha fallat a la pista de l’Alcorcón (0-3). El Generali Palau Plegamans, quart per darrera del Hostelcur Gijón, ha golejat per 3-0 l’Sferic Terrassa, el cuer.