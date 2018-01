Walkner i Sainz, guanyadors virtuals del Dakar 2018

El Dakar 2018 ha quedat vist per a sentència, i tret que hi hagi un cataclisme en l'última etapa, ja té definits els noms dels guanyadors. L'austríac Matthias Walkner, en motos, i el madrileny Carlos Sainz, en cotxes, dominen amb comoditat les classificacions respectives.

En motos, Walkner (KTM) ha deixat sentenciat el títol després d'acabar en quarta posició a la penúltima etapa, però conserva l'avantatge a la general. Serà el primer Dakar per a l'austríac, que té 20 minuts de marge respecte de l'argentí Kevin Benavides (Honda). El podi el completarà Toby Price (KTM), vencedor de l'etapa del dia, però que no ha pogut retallar prou temps per guanyar posicions a la general. En canvi, Gerard Farrés (KTM) s'haurà de conformar amb la cinquena posició i no podrà repetir el podi de l'edició del 2017.

En la penúltima etapa, que unia les localitats argentines de San Juan i Córdoba, amb un recorregut de 907 quilòmetres, 424 dels quals cronometrats, no hi ha hagut sorpreses, i l'única notícia destacada han estat els problemes de Stéphane Peterhansel (Peugeot), que ha caigut del podi en la classificació de cotxes després de xocar amb l'arrel d'un arbre.

Carlos Sainz (Peugeot), que ha apostat per un pilotatge conservador, s'ha garantit la victòria tot i que ha perdut uns deu minuts respecte a l'holandès Bernhard Ten Brinke (Toyota), el líder de l'etapa. A la general, el madrileny disposava de més d'una hora d'avantatge.

L'última etapa del Dakar és un recorregut circular amb inici i final a Córdoba. En total, 286 quilòmetres, dels quals només 120 són cronometrats, un recorregut massa curt per les diferències que hi ha a la classificació, sempre que algun dels capdavanters no pateixi averia.