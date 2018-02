La final de Copa del Rei es jugarà el 21 d'abril al Wanda Metropolitano

La final de la Copa del Rei entre el Barça i el Sevilla serà el dissabte 21 d'abril a l'estadi Wanda Metropolitano, segons s'ha decidit aquest dilluns a la seu de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF).

Representants del Sevilla i el Barça s'han reunit cap a les 15.00 h, abans de la reunió de la junta gestora de la RFEF prevista per a les 16.00 h, per consensuar l'estadi de la final, en una reunió en què també s'ha plantejat la possibilitat de jugar a l'estadi de la Cartuja, opció rebutjada pel Barça. El Wanda, estrenat aquesta temporada i amb una capacitat per a 67.829 espectadors, viurà la seva primera final.

El director de Relacions Institucionals del Barça, Guillermo Amor, ha admès que el Barça volia canviar la data, tot i que s'ha mostrat satisfet: "Per a nosaltres està tot bé. Creiem que la data era la que teníem tots en ment; era difícil de canviar, el 21 d'abril". El club volia canviar la data ja que l'anada de les semifinals de la Lliga de Campions està prevista per al dimecres següent, el 25, encara que això no ha sigut possible "per qüestió de calendaris, amb moltíssims partits a moltes competicions. Nosaltres estem en totes les competicions i tant de bo seguim fins al final. Si jugues cada dia a aquestes dates és bon senyal", ha opinat. Amor va confirmar que el Barça no ha demanat que la final es disputi al Santiago Bernabéu.

El president del Sevilla, Pepe Castro, s'ha mostrat "satisfet", ja que "quan els clubs es reuneixen, miren les opcions possibles i es pren una decisió, és bo. L'hem estudiat, entenem que és el millor estadi i la millor data", ha assenyalat Castro en una compareixença a la Ciutat del Futbol de Las Rozas.

La RFEF ha confirmat que els partits ajornats per aquesta final, el Sevilla - Reial Madrid i el Barcelona - Vila-real, es disputaran el 9 de maig com estava previst, data a la qual han demanat que s'ajorni l'Atlètic - Betis, perquè tots dos clubs sevillans tinguin els mateixos dies de descans abans del derbi que es disputarà al Benito Villamarín el 12 o 13 de maig.