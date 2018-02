El Barça Lassa vol seguir sumant punts a Europa contra un Wisla que necessita la victòria

El FC Barça Lassa retorna aquest dissabte (19.30 hores) al Palau Blaugrana per rebre el Wisla Plock polonès, en l'antepenúltim partit del Grup A de la fase regular de la Lliga de Campions, on els blaugranes volen seguir sumant punts en el seu objectiu de finalitzar segon de grup.

El Barcelona arriba al partit després de derrotar l'invicte fins avui, i líder del grup, el Vardar macedoni dissabte passat al Palau (29-28). A més, de jugar a un gran nivell dimecres a la pista de l'Ángel Ximénez-Puente Genil (19-38), en un xoc en el qual Xavi Pascual va dosificar efectius i van descansar Cedric Sorhaindo i Gonzalo Pérez de Vargas.

El Wisla Plock arriba al Palau amb un balanç de 2 victòries, 2 empats i 7 derrotes en les 11 jornades disputades. És sisè en la taula i està empatat amb el Kristianstad suec -un dels dos no entrarà en el Top16-, per la qual cosa per a l'equip polonès la victòria és vital.

L'equip polonès, líder de la lliga del seu país, amb 20 victòries, un empat i una derrota, no ha tingut un camí tan plàcid a la Lliga de Campions i arriba a aquesta jornada sense poder certificar la seva presència en el Top16. En aquests moments és sisè, empatat amb el Kristianstad suec i haurà de jugar-s'ho tot a una carta.

Ha guanyat en les dues últimes jornades a la pista del Pick Szeged (24-25) al Croàcia Zagreb a Plock (27-24). És la pitjor defensa del grup amb 28,9 gols encaixats per partit.

L'entrenador polonès, Piotr Przybecki, basa el seu joc en una defensa més dura que sòlida i en atac les seves quatre millors bases són l'extrem esquerrà internacional polonès Michal Daszek (41 gols), el lateral esquerrà croat Sime Ivic (34), el lateral esquerrà brasiler José Guilherme Toledo (32), exjugador del Fraikin Granollers, i l'extrem dret, també croat, Lovro Mihic (27