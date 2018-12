La Xina considerarà el dopatge un delicte penal a partir del 2019

El dopatge passarà a ser considerat delicte penal a partir del 2019 a la Xina, i els atletes que hagin estat implicats en aquest tipus de pràctiques rebran "càstigs penals" i "penes de presó", segons ha assegurat l'agència estatal de notícies Xinhua. El ministeri d'Esports i l'alta magistratura del país asiàtic estan preparant una interpretació penal per aplicar en els casos de dopatge.

"Estem a punt d'acabar l'estudi sobre una interpretació judicial contra el dopatge. Es promulgarà el 2019, probablement a principis d'any –ha afirmat el director de l'administració general d'Esports de la Xina, Gou Zhongwen–. Els culpables de dopatge afrontaran càstigs penals", ha recalcat Gou, que ha afegit que recentment s'havien detectat drogues per millorar el rendiment en diversos estudiants d'escoles esportives del país.

Fins ara els casos de dopatge no es jutjaven per la via penal, ja que la normativa antidopatge –aprovada el 2004– es limitava a multes, prohibicions i sancions administratives. En aquest sentit, el Tribunal Popular Suprem de la Xina –la més alta instància judicial del país asiàtic– ja va afirmar a l'octubre que el procés per aplicar el dret penal en aquests casos estava "en la seva etapa crucial". "Estem elaborant interpretacions judicials sobre l'aplicació de la llei penal en els casos relacionats amb l'ús, la fabricació, la venda i el contraban de substàncies que milloren el rendiment esportiu –va anunciar aleshores Jiang Qibo, un jutge de l'alt tribunal–. Com a òrgan judicial més important de la Xina, ens sentim obligats a contribuir a combatre el dopatge", va sentenciar.