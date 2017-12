Yerry Mina, de Guachené a Barcelona en cinc anys

Guachené és un petit municipi del sud-oest de Colòmbia, una població de no més de 20.000 habitants on un 80% de la gent resideix a la zona rural i majoritàriament són descendents d’esclaus africans. Un municipi on la violència i l’abandonament de l’estat són més que evidents. És on va néixer Yerry Mina, el defensa colombià que té un acord per venir al Barça l’estiu que ve. El club, però, està disposat a pagar 9 milions per fitxar-lo abans del Palmeiras, aquest gener, si marxa Mascherano.

La primera experiència de Mina amb el futbol professional va ser el 2012, quan va ser portat pel seu oncle i representant Jair Mina a la capital de Nariño per provar com jugava a la categoria sub-20 del Deportivo Pasto, equip dirigit per Giovanny Ruiz. Allà, no només la seva alçada (1,95 metres) va atreure les mirades, sinó que la seva tècnica, velocitat i lideratge van fer que el tècnic Jose Flabio Torres el fes pujar al primer equip, on va destacar per la conducció de la pilota i el domini amb les dues cames.

Des del seu ascens a l’equip professional del Deportivo Pasto, Yerry Mina es va convertir en titular indiscutible d’aquest petit equip del sud de Colòmbia, i el va ajudar a arribar fins a la fase de play-offs de la Copa Colòmbia. La versatilitat tàctica que oferia Mina va ser clau en els èxits de l’equip, ja que també podia jugar de migcentre defensiu, on també va funcionar. Tant, que va fer dubtar el tècnic Torres sobre la seva posició ideal.

Finalment, el “profe” va definir que Mina jugaria sempre de defensa, ja que per la seva alçada i el domini del joc aeri oferia més seguretat. Durant aquell any Mina també es va estrenar com a golejador, marcant el seu primer gol davant l’Atlético Huila. Yerry Mina, de fet, no només és sinònim de seguretat a la seva àrea. “El seu cop de cap era excepcional i la seva ubicació dins de l’àrea ja l’hauria envejat qualsevol davanter centre de la lliga”, va afirmar Torres. El 2013 Mina ja era un dels pilars del Deportivo Pasto i va debutar internacionalment contra el Ponte Preta del Brasil a la Copa Sud-americana.

El 2014 va fer el seu gran salt a l’Independiente Santa Fe. El seu fitxatge pel conjunt de Bogotà es va tancar per un valor de 600 milions de pesos colombians, uns 170.000 euros. Mina va arribar a Bogotà amb 19 anys, en un equip dirigit per Wilson Gutiérrez. I al costat de Francisco Meza en defensa, van ser els pilars que van permetre a l’equip de Bogotà perfeccionar el seu estil defensiu, fort en els marcatges individuals i letal a pilota aturada. En tres temporades amb el Santa Fe, Mina va marcar 12 gols i va aixecar tres títols, un de lliga l’any 2014, un de Supercopa i el màxim títol aconseguit per l’equip vermell de Bogotà, la Copa Sud-americana el 2015. I en tots tres Mina va ser fonamental.

El següent pas va ser marxar al Palmeiras del Brasil, fet que li va obrir també el camí cap a la selecció nacional. I és que des de la seva primera convocatòria a l’equip dirigit per José Néstor Pékerman, és un fix fora de debats. Va debutar contra el Paraguai i va donar a l’equip un punt d’or davant l’Uruguai, per a les classificatòries per a Rússia 2018. Però no tot ha sigut un camí de roses per a Yerry, ja que una lesió disputant la Copa Libertadores amb el Palmeiras el va allunyar de la selecció i del conjunt paulista durant 3 mesos.

Plenament recuperat, Mina va tornar a ser titular tant al seu equip com a la selecció i és un dels fixos per a Colòmbia per ser a la propera Copa del Món. Cinc anys després de deixar el seu Guachené, Yerry Mina sembla a punt per vestir de blaugrana i entrar en la història com el primer jugador colombià al FC Barcelona.