Yerry Mina, a un pas de fitxar pel Barça

El colombià Yerry Mina ho té gairebé tot fet per ser jugador del Barça els pròxims dies. El central del Palmeiras, que seria el primer colombià de la història del Barça, té pensat aterrar la setmana que ve a Barcelona, tal com han confirmat des del seu entorn a l'ARA, si arriba aviat l'acord entre el club brasiler i el Barça. De moment, Alexandre Mattos, director esportiu del Palmeiras, ja ha confirmat que el Barça ha enviat la seva oferta.

El Barça ja fa temps que segueix Mina, que aquest any s'ha convertit en un fix en les convocatòries de la selecció colombiana, i disposa d'una opció preferencial per fitxar-lo aquest estiu. La decisió de Mascherano d'anar-se'n al Hebei Fortune xinès ha provocat que la direcció esportiva blaugrana, després de molts debats, accepti avançar la incorporació d'un jugador que hauria costat 9 milions d'euros aquest juliol. Ara el Palmeiras en vol treure més milions, però des del Barça es respira optimisme perquè el colombià demanarà al Palmeiras que faciliti aquesta operació. Després de passar les vacances a la seva ciutat natal, Guachené, avui arribarà a São Paulo per reincorporar-se a la disciplina del Palmeiras. Aquesta operació es podria tancar en uns 12 milions i Mina ho té tot a punt per venir a Barcelona la setmana entrant.

Un cop es tanqui aquest fitxatge, el Barça obrirà la porta a Mascherano i l'argentí, suplent de nou a Vigo, farà les maletes per enrolar-se al Hebei xinès. Mina arribarà, doncs, per ser el quart central del primer equip.