Zidane sobre el Clàssic: "És el partit més complicat de la temporada"

Zinedine Zidane ha atès els mitjans de comunicació després de l'últim entrenament previ al clàssic que es disputa aquest dissabte. L'entrenador madridista ha reconegut que aquest enfrontament contra el Barça és "el partit més complicat de la temporada". Tot i això, el francès també ha volgut rebaixar la pressió sobre els seus jugadors: "Només ens hi juguem 3 punts".

Pel que fa a la polèmica sobre un possible passadís dels blaugranes als madridistes per la consecució del Mundial de Clubs, Zidane ha tallat de soca-rel la polèmica: "No m'interessa en absolut. Als madridistes només ens interessa el partit de demà". Sobre l'estat físic en què arriba Cristiano Ronaldo, el tècnic blanc ha assegurat que "està al 100%".

L'entrenador francès no ha volgut revelar si l'extrem gal·lès Gareth Bale serà titular i s'ha limitat a explicar que, jugui qui jugui, el seu equip només està interessat a "fer un bon partit". Sobre el Barça, el madridista no ha volgut entrar a valorar el joc dels blaugranes: "No importa si et dic que el Barça juga bé o malament. Van primers. És un fet i no una opinió. Només volem retallar punts".