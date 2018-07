L’amenaça de Monchi amb Malcom “no té recorregut”

Unes hores després que el Barça anunciés el fitxatge de Malcom, el Roma, que s’havia quedat amb la mel als llavis, va respondre dient que estudiaria emprendre alguna acció legal, fos contra el jugador, contra el Girondins -club d’origen- o el Barça. L’equip italià, a través del seu secretari tècnic, Monchi, feia evident el seu malestar perquè el futbolista havia canviat de parer a l’última hora i s’havia decantat per anar a Barcelona en comptes de Roma, quan ja hi havia un acord verbal entre les parts. Des del Barça, però, no temen aquesta amenaça i asseguren que “no té cap mena de recorregut” una possible denúncia per part del conjunt italià.

Tot i que Monchi deia que tenia “missatges amb els agents i el president del Girondins assegurant que l’acord estava tancat”, des del Camp Nou asseguren que aquests documents “no tenen cap validesa” perquè “no hi havia res firmat, com a molt un acord verbal”, comenta un expert en temes jurídics del Barça. De fet, des del club blaugrana consideren que el Roma, i més concretament Monchi, va ser un “passerell” quan va anunciar a les xarxes socials que havien tancat la contractació de Malcom.

“Sempre s’ha de tenir firmat”

Des del Barça, els responsables d’elaborar els contractes amb els futbolistes expliquen que no s’anuncia mai cap acord amb un jugador “fins que no està firmat”, ja sigui pel mateix interessat o a través del seu representant, que actua amb plenitud de poders. En el cas de Malcom, el club blaugrana sabia que tenia les de guanyar al migdia, però no va ser fins a la tarda que es va poder assegurar la contractació. Dimarts firmava, ahir passava la revisió mèdica i agafava un vol per incorporar-se a la gira que està fent el primer equip als Estats Units.