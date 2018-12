Un mort per atropellament, quatre apunyalats i càntics racistes: la vergonya de l'Inter-Nàpols

L'aficionat que va ser atropellat aquest dimecres a la nit durant els enfrontaments entre ultres de l'Inter i el Nàpols a prop de l'estadi Giuseppe Meazza de Milà ha mort avui. Daniele Belardinelli, de 35 anys, va ser atropellat per un totterreny abans de començar el partit, mentre es produïen enfrontaments, però encara es desconeix qui conduïa el vehicle, segons ha informat la prefectura de policia de Milà.

Abans del partit, un vehicle amb aficionats radicals del Nàpols va ser atacat per aficionats de l'Inter. Els napolitans van baixar del vehicle i en els enfrontaments quatre d'ells van ser apunyalats. Els quatre ferits amb arma blanca, tots de Nàpols, es troben fora de perill malgrat que un va rebre una punyalada a la panxa.

Els radicals de l'Inter, d'extrema dreta, van atacar els napolitans amb la complicitat d'ultres del Varese, un club de Tercera Divisió del nord d'Itàlia, i del Niça, francès, amb qui mantenen una relació d'amistat. De fet, Belardinelli era de Varese, on havia estat detingut en el passat per incidents en estadis de futbol.

En el caos general durant la baralla, al mig del carrer, Belardinelli va ser atropellat. La Policia està investigant les imatges gravades amb els telèfons d'alguns testimonis per localitzar el vehicle que va atropellar l'aficionat. De moment s'ha detingut dos ultres de l'Inter i s'està buscant una tercera persona per detenir-la per haver participat en els enfrontaments.

El partit es va jugar, i el va guanyar l'Inter per 1-0, malgrat que en tres ocasions els radicals de l'Inter van cantar càntics racistes contra el defensa senegalès del Nàpols Kalidou Koulibaly, que va ser expulsat quan va aplaudir irònicament el col·legiat del partit, que va negar-se a aturar-lo malgrat que els jugadors visitants es van queixar pels càntics.