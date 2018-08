Josep Vives: "L'abonat no sortirà perjudicat en les modificacions del Seient Lliure"

El debat generat al voltant del Seient Lliure del Barça, i que l'ARA explica aquest dimecres a les seves pàgines, ha portat el portaveu de l'entitat, Josep Vives, a donar explicacions sobre les modificacions aplicades aquest estiu. En declaracions al 'Tu diràs' de RAC1, Vives ha deixat clar que les noves mesures busquen que l'estadi presenti la màxima assistència possible. "Preferim que el soci vingui que no pas que alliberi. Que alliberi hauria de ser l'excepció a la norma, la norma hauria de ser que vingués". El portaveu s'ha mostrat comprensiu amb la possibilitat que alguns socis que no estiguessin assabentats de les modificacions aplicades s'hagin vist "sorpresos" en rebre 5 o 6 euros pel partit contra l'Alabès, però ha defensat: "Un cop vegin els canvis fets, veuran que no hi ha perjudici. Potser per cobrar aquestes quantitats, molta gent s'ho repensa i ve. Quan un s'abona al Camp Nou és per veure partits en directe i fer costat a l'equip".

"La nova gestió no perjudica els seus drets. Hi ha hagut alguna confusió, però qualsevol abonat al Camp Nou pot acabar cobrant el mateix que l'any passat, el mateix límit del 95%. L'abonat no surt perjudicat des del punt de vista econòmic en cap cas", ha aclarit Vives, que ha insistit en alguns dels objectius que pretenen els canvis del Seient Lliure. "Volem que hi hagi més gent al camp, sobretot en la primera volta, en què el curs passat hi va haver una davallada, per condicions meteorològiques i també per horaris que van afectar-nos". El representant de l'entitat ha defensat les "mesures correctores" perquè molts socis els havien presentat el seu desig de veure el camp ple i, si és possible, d'abonats. "Ens hem trobat amb una assistència del 30%, i això no pot passar. Hem d'aconseguir que la majoria dels 80.000 abonats vinguin al camp. Necessitem que els abonats i els socis siguin a l'estadi, ara molts no hi són". Ara, a més, tots els socis podran saber quant podran recuperar per cada partit: "És un exercici màxim de transparència", ha defensat Vives.

Vives ha aclarit que amb el nou mètode "el retorn econòmic serà diferent depenent del rival i la volta". A més, ha puntualitzat que "l'esperit del Seient Lliure no és pagar la part proporcional de la venda que fa el club, sinó la part proporcional de la imputació de l'abonament en cadascun dels partits". D'altra banda, ha assegurat, premiar els que alliberin amb més antelació permet millorar la gestió de venda: "Molta gent venia a les taquilles uns dies abans, però es trobava que no hi havia entrades, i quan s'alliberaven a les 72 hores prèvies al partit, ja tenien altres plans". A més, ha defensat que el retorn econòmic s'acumuli en forma de descompte per al curs vinent, i no pas que s'ingressi al compte: "Ara el club ja no haurà de fer milers d'ingressos a cadascun dels socis".