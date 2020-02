Ansu Fati segueix creixent al costat de Leo Messi

Quan més defenestrat semblava el planter, amb una política els últims anys en què al filial s’han vist fitxatges dubtosos, canvis d’entrenadors i pujades i baixades de categoria –ara gràcies a la bona feina de García Pimienta s’ha aconseguit certa estabilitat–, alhora que alguns juvenils de renom com Eric García feien les maletes o que, més recentment, s’ha preferit fer caixa amb Carles Pérez, hi ha un nom que s’encarrega de reivindicar la importància de potenciar i cuidar La Masia: Ansu Fati. El jove davanter nascut a Guinea Bissau segueix batent registres de precocitat aliè a les turbulències que viu el primer equip. Al principi de la temporada, la seva irrupció en passar directament del juvenil al primer equip va copsar portades. Amb les lesions de Suárez, Messi i Dembélé a l’inici del curs, Ernesto Valverde va mirar al planter, i Carles Pérez –que ha complert amb nota quan se l’ha necessitat abans de marxar cap a Itàlia– i Fati –amb un il·lusionant irrupció– van prendre protagonisme.

Després de donar-se a conèixer per la porta gran, el guineà no s’ha mogut de la dinàmica del primer equip i ha seguit comptant amb minuts per viure una nova gran nit aquest diumenge contra el Llevant, ja amb Quique Setién a la banqueta. Tot i la seva joventut, Fati s’ha guanyat els minuts gràcies al seu bon rendiment i ha sabut treure partit de la lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa dreta que ha apartat Dembélé dels terrenys de joc des de finals de novembre. El francès està en la recta final de la seva recuperació, però ahir va haver d’abandonar l’entrenament abans d’hora. El club va emetre un comunicat per explicar que segueix el seu procés de recuperació i que va notar “unes molèsties a la cuixa dreta a conseqüència de la fatiga muscular”.

De les cinc ocasions de Fati, quatre són a passada de Messi

En el duel contra el Llevant, Ansu Fati va confirmar la seva entesa amb Leo Messi. Contra el conjunt valencià, l'argentí –que ha apadrinat el jove futbolista i el seu germà Rodrigo el representa–, va veure en ell el seu millor soci. La primera rematada perillosa de Messi va arribar, precisament, després d'una passada del guineà, mentre que el capità blaugrana el va assistir en els seus dos gols.

651x366 Lionel Messi i Ansu Fati, celebrant un gol durant el Barça-Llevant / EFE Lionel Messi i Ansu Fati, celebrant un gol durant el Barça-Llevant / EFE

De les cinc ocasions de gols protagonitzades per la perla del planter, l'argentí el va assistir en quatre. En la primera, el guineà va rematar forçat a les cames del defensor Postigo després d'una passada filtrada de Messi. En la segona i la tercera ocasió que va tenir, va fer els seus dos gols. En la quarta, va tornar a topar amb les cames de la defensa, en aquesta ocasió rematant des del vèrtex dret de l'àrea després d'una deixada de Messi en una jugada que va néixer en un córner. La cinquena i última oportunitat que va tenir contra el Llevant va ser l'única que no va ser a partir d'una passada de l'argentí, sinó de De Jong. L'holandès va fer una centrada des de la banda dreta que Fati va intentar rematar de xilena.

En canvi, cap de les tres accions d'atac protagonitzades per Griezmann va estar precedida d'una passada de l'argentí. De fet, entre els dos es van fer només tres passades cadascun. Messi va estar especialment individualista a la segona meitat però, en tot cas, se'l va veure distès amb el francès abans de l'inici del partit.

Més atac per la banda contrària als gols

Malgrat que el Barça va atacar una mica més (35%) per la banda dreta –la tendència de Messi a caure en aquest costat de l'atac i la projecció d'un atrevit Semedo ajuden a explicar-ho– que per la banda esquerra (32%), els dos gols d'Ansu Fati van arribar amb l'extrem arrencant des de l'esquerra.

En el primer gol, l'argentí va semblar un quarterback, en recollir la pilota al centre del camp i habilitar Fati, que partint en diagonal des de l'esquerra i amb força metres per davant va superar Aitor Fernández amb només dos tocs: un primer control orientat i una rematada per sota de les cames del porter des de la frontal. Amb el seu doblet contra el Llevant, Ansu Fati ja acumula quatre gols a la Lliga, els mateixos que sumen junts Rodrygo (2), Vinícius (1) i Jovic (1) al Reial Madrid en la competició.

Cinc de cinc amb Setién

Mentre Dembélé no acaba de fer net, Fati ha sigut titular en els cinc partits que Quique Setién ha dirigit fins ara, ha jugat sencers els dos duels de Copa (contra l’Eivissa i el Leganés) i ha superat els 75 minuts de joc en els tres de Lliga (davant el Granada, el València i el Llevant). Malgrat començar a l’extrem dret, en els últims partits ha jugat a la banda esquerra, on se sent més còmode. Contra el Llevant, a més de donar els tres punts al Barça, es va convertir en el jugador més jove de la història de la Primera Divisió que marca dos gols en un mateix partit, amb només 17 anys i 94 dies d’edat.