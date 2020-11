Ansu es trenca el menisc i no tornarà a jugar fins al 2021

Ansu Fati haurà d’estar uns dos mesos fora dels terrenys de joc per culpa de la lesió que va patir ahir al genoll esquerre. Es tracta d’un trencament del menisc intern, segons informava el club després del partit contra el Betis. Tot i que en el comunicat no s’especificava el temps de baixa, que dependrà del tractament a seguir, fonts del club calculen que serà “d’entre 6 i 10 setmanes” si s’opta per la via conservadora.

El jove extrem, que acaba de complir 18 anys, es va lesionar al minut 33 quan Mendi el va fer caure a l’àrea amb una entrada per darrere. Va ser en l’acció que va significar penal per als blaugranes -que va desaprofitar Griezmann-. Malgrat que Ansu Fati va poder seguir jugant uns minuts més, fins a la mitja part, anava visiblement coix i va acabar demanant el canvi. En el seu lloc va entrar Leo Messi.

Podria jugar la Supercopa

El temps de recuperació dependrà del tractament que segueixi el futbolista. Ara bé, no se l’espera sobre els terrenys de joc fins a l’última setmana del 2020 o la primera del 2021. I això sempre que el vent bufi a favor. Mentrestant, es perdrà, a banda d’aquesta aturada per seleccions, un mínim de sis partits de Lliga (Atlètic de Madrid, Osasuna, Cadis, Llevant, València i Valladolid) i els tres últims de la fase de grups de la Champions (Dinamo de Kíev, Ferencváros i Juventus). En canvi, podria arribar a temps per a la Supercopa d’Espanya, que es juga a mitjans de gener. Fins ara Ansu havia participat en els 10 partits d’aquest curs i havia anotat cinc gols, un a Europa i quatre a la Lliga.