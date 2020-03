El Barça farà un ERTO i demanarà als jugadors que s'abaixin el sou voluntàriament

Un ERTO per a alguns empleats del Barça i demanar als jugadors que s'abaixin voluntàriament el sou. Aquestes són les mesures que ha acordat la junta directiva del club, que s'ha reunit aquest dijous a través d'una videoconferència, per intentar minimitzar els efectes del Covid-19. L'entitat, però, serà sensible amb els treballadors amb menys recursos a l'hora d'aplicar aquesta mesura.

Les pròximes hores i els següents dies s'acabarà de treballar i tancar aquesta mesura, que des del Barça es veu com l'"única" manera de compensar la pèrdua d'ingressos. "Ens hem quedat sense que entri ni un sol euro a caixa. No ingressem res. És com si estiguéssim en una situació de guerra. Mai ens havíem imaginat un escenari com aquest", comenten fonts del club. D'aquesta manera, l'entitat blaugrana farà "el mateix" que ja han fet totes les empreses que han hagut d'abaixar la persiana per l'estat d'alarma arran del coronavirus. "L'impacte del tancament sobre els ingressos és bestial i l'única cosa que es pot fer és analitzar les despeses. Les principals corresponen a sous i salaris", afegeixen.

Es tindran en compte les situacions socioeconòmiques dels treballadors

Aquest ERTO no afectarà la totalitat del club, només una part, i des dels despatxos nobles es posa l'accent en el fet que "es tindran en compte les realitats socioeconòmiques de cadascú". "Serà un ERTO ben fet", puntualitzen. Una part del salari la passarà a pagar l'Estat i, en alguns casos, el Barça pot abonar la diferència perquè els treballadors –sobretot els de les rendes més baixes– no perdin nivell adquisitiu. Però aquest punt concret s'ha d'acabar de concretar.

Després de la reunió telemàtica de la directiva, el club ha emès un comunicat en què explicava que s'havia tractat amb especial èmfasi el punt econòmic i que s'havien "estudiat diferents escenaris". Tot i que en el text no es concretaven les mesures, l'ARA ha pogut saber quines seran.

El club confia que els jugadors col·laborin

El punt més delicat és el que afecta els jugadors, que en el fons són els que s'emporten la part principal del pastís: 507 milions, segons el pressupost d'aquesta temporada. Bona part d'aquests diners ja s'han abonat al llarg de l'any –perquè també s'han ingressat amb els contractes televisius, les quotes dels socis i els diferents ingressos de ticketing i màrqueting– però encara queden molts milions per acabar de pagar. I en un moment en què no se'n genera cap ni un, l'única solució és que els jugadors accedeixin voluntàriament a abaixar-se el sou. A diferència de la resta de treballadors, els seus salaris astronòmics no els podria assumir l'Estat en cas de quedar temporalment a l'atur.

"Si un mileurista fa l'esforç, els jugadors també l'han de fer", diuen al Camp Nou

"Confiem que ho faran. Si un treballador mileurista ha de fer un esforç, no s'entendria que algú amb el seu nivell d'ingressos no el fes", apunten des de l'entitat. En els pròxims dies es posaran en contacte amb ells i els traslladaran la situació. "No ho fem per molestar ningú, ho fem perquè no tenim més remei. Creiem que els socis estaran al nostre costat", apunten des de les altes instàncies de l'entitat.

Fonts del club esperen, per tant, aquest gest de bona voluntat. I en el cas que no es produís meditarien quin seria el següent pas. "El Barça és fort, però no immortal. Això s'ha de fer sí o sí", argumenten.

"Uns ingressos que mai tornaran"

Encara que la competició es reprengui, que és la voluntat del Barça i també la de la Lliga, molts d'aquests ingressos no es podran recuperar. Que es puguin jugar la resta de partits de la temporada, que tornin a obrir les portes del museu, del Camp Nou i de les botigues permetrà que tornin a entrar diners a caixa, "però mai es compensarà el que s'hagi deixat de guanyar", afegeixen fonts del Barça. A més, hi ha el temor que un cop s'acabi l'estat d'alarma encara hagin de passar moltes setmanes i mesos perquè la situació torni a la normalitat. "Ja veurem quan tornen els turistes, quanta gent ve a les nostres instal·lacions o ens compra samarretes".