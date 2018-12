El Barça nega un acord amb Rabiot però confirma contactes amb el PSG

El Barça ha emès un comunicat per aclarir la situació respecte a Adrien Rabiot. "Arran de les notícies aparegudes a França, el Barça manifesta que no ha incomplert cap normativa referent al fitxatge de jugadors del PSG. Els únics contactes es van dur a terme el mes d'agost passat i ara fa una setmana. En tots dos casos, els contactes es van produir amb els responsables esportius del PSG per mostrar l'interès del Barça pel jugador Adrien Rabiot. El Barça sempre ha volgut treballar des de la màxima transparència amb el PSG i amb qualsevol altre club", ha assegurat l'entitat culer.

El club ha negat, a més, l'existència de cap mena d'acord amb Adrien Rabiot.