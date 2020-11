La cerca del ‘nou’ torna a ser una prioritat

Ansu Fati va ser ahir intervingut amb èxit de la lesió al menisc intern del genoll esquerre que es va fer dissabte en l’enfrontament de Lliga contra el Betis. El club va comunicar a la tarda que l’equip comandat pel doctor Ramon Cugat, especialista en aquest tipus d’operacions, va intervenir amb èxit el futbolista sota la supervisió dels serveis mèdics blaugranes. Fati estarà aproximadament uns quatre mesos de baixa.

El futbolista havia d’escollir entre un tractament per tornar a jugar com més aviat millor o una intervenció i la posterior recuperació per mirar de fer net d’una lesió greu que li ha tocat viure amb 18 anys. De fet, la seva edat ha sigut clau per optar per saturar la ruptura i no extirpar el menisc, una decisió que augmenta el temps de baixa, però amb què s’espera que el jugador es recuperi al 100% de la lesió.

Tot i que la baixa d’Ansu Fati és un daltabaix per a Ronald Koeman, que es queda sense el jugador d’atac que probablement estava sent més decisiu fins ara, la prioritat dels serveis mèdics de l’entitat blaugrana és que el futbolista pugui recuperar-se amb totalitat. Ara, Ansu Fati haurà d’esperar que la ferida cicatritzi i, posteriorment, anar recuperant el moviment natural del genoll, així com la musculatura que el protegeix. Tot, amb la recomanació de no voler escurçar terminis abans d’hora per evitar seqüeles. Aquest és el segon cop dur que rep en forma de lesió de gravetat, ja que l’hispanoguineà es va fracturar la tíbia i el peroné l’any 2015 quan jugava al planter blaugrana. Llavors, va estar-se gairebé un any sense jugar.

Ansu Fati havia marcat aquest curs cinc gols (quatre a la Lliga i un a la Champions) i havia repartit quatre assistències (una a la Lliga i tres a la Champions) en un total de deu partits. L’hispanoguineà no tornarà a jugar fins al març. Això vol dir que, en el cas que el Barça vagi avançant de ronda a la Copa i a la Champions, més els respectius partits de Lliga, Ansu Fati es podria arribar a perdre fins a una trentena de partits, entre ells, també la Supercopa d’Espanya del gener a l’Aràbia Saudita. Amb tot, el futbolista podria tornar a estar disponible per a una hipotètica tornada dels vuitens de final de la Champions, que es disputarà entre la segona i la tercera setmana de març.

Koeman vol a Depay

El primer repte per a Ronald Koeman serà suplir la baixa d’Ansu Fati els pròxims partits, un jugador que el neerlandès ha utilitzat en totes les posicions de l’atac i que ha sigut el que ha funcionat millor com a nou. El relleu natural passaria per Braithwaite, que ha jugat algunes estones però que no està en les prioritats del tècnic. Les hipòtesis més probables a curt termini passarien per oscil·lar entre Messi i Griezmann alternant les posicions de fals nou i de mitjapunta, mentre que Pedri, Dembélé, Trincao i Coutinho (quan torni de lesió) es repartirien els minuts a les bandes. Konrad de la Fuente, amb fitxa del filial però amb dinàmica del primer equip, podria tenir els seus primers minuts. O fins i tot Riqui Puig podria jugar amb un rol similar al de Pedri.

Al gener, amb l’obertura del mercat d’hivern, el Barça tornarà a intentar la incorporació de Memphis Depay, amb qui el club ja tenia aparaulada la seva incorporació el mercat estival passat i que és una petició de Koeman. Llavors, la negativa de Dembélé a sortir, així com la debilitada tresoreria blaugrana i el límit salarial imposat per la Lliga, va fer impossible la seva incorporació. La insistència de Koeman per fitxar-lo al gener no havia minvat, mentre que la secretària tècnica prioritzava la incorporació del central Eric García. La lesió d’Ansu ha fet replantejar les prioritats. “No faré promeses que no estic segur de poder complir”, va dir Depay diumenge, després de jugar amb l’Olympique de Lió i ser preguntat per si es quedaria fins al final de la temporada. En tot cas, Carles Tusquets, president de la junta gestora, ja ha deixat anar que, abans d’entrar, deixin sortir.