El Barça s'implica en la promoció de Barcelona i Catalunya

El Barça, la Generalitat de Catalunya –a través d’ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa del departament d’Empresa i Coneixement– i l’Ajuntament de Barcelona duran a terme accions de promoció internacional de Catalunya de manera conjunta. És el resultat d’un conveni signat aquest dijous pel president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, i el primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni.

L’objectiu de l’acord de col·laboració és impulsar el posicionament de Catalunya i Barcelona a l’exterior i atreure noves inversions d’empreses estrangeres. D’una banda, es preveuen organitzar accions internacionals de promoció conjuntes aprofitant, per exemple, sortides dels equips professionals del club a l’estranger, ja sigui durant la temporada regular o la temporada d’estiu. En paral·lel, el conveni recull la possibilitat d’atendre de manera conjunta delegacions institucionals o empresarials estrangeres a Barcelona.

“La unió del Barça, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per a la promoció i difusió de Catalunya al món és una gran notícia. Continuarem treballant com fins ara per enfortir el posicionament del nostre país arreu del món amb accions en què l’esport jugui un paper important. Posem a l’abast del país la visibilitat i l’estima que desperta el nostre club, amb l’objectiu de revertir la complexa realitat que ens toca viure. En aquests moments convulsos i d’incerteses a escala global calen aliances com aquesta, ara més que mai: tots units fem força", ha assegurat Josep Maria Bartomeu. “Aquest conveni s’origina en la bona experiència de les accions que es van organitzar l’estiu passat amb motiu de la gira d’estiu del primer equip del Barça al Japó, on les tres institucions vam unir esforços per presentar els actius de Barcelona i Catalunya davant una quarantena d’empreses japoneses. Volem continuar treballant en aquesta línia i aprofitar els viatges dels nostres equips a l’estranger per organitzar trobades amb agents i multinacionals dels països que visitem per posicionar la nostra ciutat i el nostre país, i atraure inversors i altres actius que siguin beneficiosos per impulsar la nostra economia", ha afegit el vicepresident institucional del club blaugrana, Pau Vilanova.

El precedent de la gira al Japó

L’aliança donarà continuïtat a accions que ja s’han dut a terme anteriorment, com l’organització de les jornades de promoció i captació empresarial Barcelona Catalonia Talks, Business & Barça a Tòquio i Kobe l’any passat, en el marc de la gira d’estiu del primer equip al Japó, per presentar els actius de Catalunya i Barcelona de manera conjunta. Aprofitant la celebració de partits de futbol en aquestes dues ciutats, es van organitzar actes de promoció amb alts directius d’una quarantena d’empreses japoneses industrials i de sectors com les ciències de la vida, la indústria farmacèutica, la química, els videojocs i la robòtica.

A través del conveni, doncs, es volen sumar esforços i crear noves sinergies entre les tres institucions. En el cas de la Generalitat, es posa a disposició la xarxa de 40 oficines exteriors de comerç i d’inversions d’ACCIÓ, responsable de la captació de nous projectes d’inversió estrangera a Catalunya a través de l’assessorament integral a les empreses de fora durant el procés de captació i d’inversió.

“Aquest acord és un exemple de suma d’esforços que ens ha de permetre fer un pas més en la promoció de Catalunya a l’exterior i contribuir així al posicionament del país a tot el món: això requereix estratègies a llarg termini, crear vincles i generar confiança, i l’acord que hem signat avui va precisament en aquesta línia, ara més que mai en aquest entorn de complexitat. Volem enfortir l’estratègia de captació d’inversions estrangeres de Catalunya, que ja ha estat reconeguda per entitats com el Financial Times. En els últims cinc anys (2015-2019), Catalunya ha captat més de 23.500 milions d’euros d’inversió estrangera, un 35% més que els del quinquenni anterior", ha avançat la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón.

“La recuperació econòmica de Barcelona demana l’alineació dels agents públics i privats i, per tant, l’acumulació i l’optimització de tots els recursos disponibles a la ciutat, i el conveni signat avui és un pas més en aquesta direcció. La col·laboració pública i privada pren més sentit encara en àmbits com la promoció econòmica internacional, perquè el resultat de sumar el valor reputacional de Barcelona, el FC Barcelona i la Generalitat de Catalunya és exponencialment més elevat que si anem separats", ha considerat el tinent d’alcaldia d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni.