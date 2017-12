El Barça també perd Umtiti per lesió

260x366 Samuel Umtiti s'ha lesionat contra el Celta / ALEJANDRO GARCIA / EFE Samuel Umtiti s'ha lesionat contra el Celta / ALEJANDRO GARCIA / EFE

La maledicció dels centrals al Barça continua. Samuel Umtiti s'ha trencat en el partit contra el Celta i estarà diverses setmanes de baixa. Un període que podria allargar-se als dos mesos, segons ha avançat Mundo Deportivo. Els metes del club li estan fent encara proves per determinar l'abast exacte de la lesió.

Umtiti s'ha trencat en l'acció del segon gol del Celta, quan corria perseguint Iago Aspas. De seguida ha notat una punxada i s'ha aturat. L'acció, desafortunada, ha acabat amb el jugador del Celta atacant a plaer i assistint perquè Maxi Gómez fes l'empat.

"Ha estat una acció desgraciada en tots els sentits", ha comentat Ernesto Valverde des de la sala de premsa. El tècnic no s'ha atrevit a fer un pronòstic del temps que pot estar de baixa Umtiti, però s'ensuma que no serà un tema menor. "Per la manera com ha quedat clavat, no crec que en tingui per una única setmana. Serà més. Fa pinta que serà un trencament de fibres, però no soc metge i caldrà esperar". Prudent, Valverde ha emplaçat tothom a les proves que li faran diumenge al futbolista.

Amb Umtiti lesionat, Vermaelen ha entrat al seu lloc. El belga, que havia tingut un paper residual aquesta temporada, ha acabat jugant en els tres últims partits. El de Copa, que ja estava programat, i per imperatiu contra el València i el Celta. "Està amb nosaltres i pot jugar més de dos partits per setmana. Ja ho va fer amb Bèlgica", ha afegit l'entrenador, preguntat sobre si està preocupat pel fet que el futbolista pugui acusar l'excés de minuts.

Amb les lesions d'Umtiti i de Mascherano -que està a la recta final de la recuperació- el Barça només té dos centrals del primer equip per jugar, ara mateix: Piqué i Vermaelen. D'aquesta manera, és de preveure que guanyi protagonisme David Costas, central del B que ja va jugar a la Copa contra el Múrcia.

540x306 Ernesto Valverde, observant Iniesta quan deixava el terreny de joc / ALEJANDRO GARCIA / EFE Ernesto Valverde, observant Iniesta quan deixava el terreny de joc / ALEJANDRO GARCIA / EFE

Lesió d'Iniesta

Qui també ha tingut problemes durant el partit ha estat Andrés Iniesta, que ha demanat el canvi a la segona meitat, poc després del descans. En el seu cas,Valverde ha donat a entendre que es tractava d'un tema menor que no tenia res a veure amb la lesió d'Umtiti. "És diferent, perquè m'ha demanat el canvi i mentrestant ha pogut seguir jugant".

Al migcampista també li faran més proves per confirmar o descartar la lesió, i descansarà entre setmana en el partit intranscendent contra l'Sporting de Portugal de Champions, on el Barça ja està classificat per a la següent fase i com a primer de grup.