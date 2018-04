El Barça no durà a terme cap acció de protesta durant la final de Copa

El Barça ha decidit no dur a terme cap acció de protesta ni posicionar-se políticament durant la final de la Copa del Rei. D'aquesta manera, complirà amb tot el protocol del partit, tant a la prèvia com durant l'enfrontament. Per tant, els directius seran a la llotja del Wanda Metropolitano i els jugadors disputaran la final amb una de les samarretes oficials de la temporada, descartant la possibilitat de jugar amb l'equipació de la senyera.

Aquesta ha sigut la resposta del club a la petició que havien fet alguns socis, que reclamaven un gest de l'entitat de suport als presos polítics o en contra de l'aplicació de l'article 155. Algunes peticions s'havien fet a través de les xarxes socials, i d'altres, per escrit.

En aquest últim cas, el club ha respost als socis mitjançant una carta. En una d'elles, a la qual ha tingut accés l'ARA, el club ha justificat la decisió de no fer cap gest durant la final de Copa. La missiva la firma Pere Jansà, director de l'Àrea Social, i està escrita en nom del president Josep Maria Bartomeu.

El text comença recordant que el Barça ja s'ha posicionat "en defensa de la llibertat d'expressió i del tret a decidir" i que sempre ha "fet costat a les institucions i al poble de Catalunya". Però considera que no ha de fer cap gest concret durant la final.

Pel que fa a la petició de no ser a la llotja, el text parla de la "responsabilitat" de la directiva i que el club "ha de saber estar sempre a l'alçada de la institució", a més d'oferir "les millors mostres de cortesia i respecte", tant amb els altres clubs com amb les institucions organitzadores de les competicions. Per aquest motiu, assegura la carta, "el FC Barcelona serà present a la llotja presidencial en el nivell institucional que li pertoca".

D'altra banda, i sobre la petició que el Barça jugui la final amb la samarreta de la senyera, el club justifica que "aquesta opció no és possible" ja que aquesta equipació "no consta com a cap de les 3 inscrites i presentades" a la Federació Espanyola per a aquesta temporada.