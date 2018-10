Bartomeu: "No és cert, el Barça té model. Esportiu i de gestió"

Josep Maria Bartomeu ha aparcat el faristol i s'ha posat al mig de l'escenari per dirigir-se als compromissaris. El president del Barça ha estrenat l'assemblea general ordinària amb l'informe en què ha aprofitat per fer balanç del seu mandat –ara que està just a l'equador–, valorar els aspectes més rellevants de la temporada anterior –un curs que ha qualificat de "notable, no excel·lent"– i parlar dels punts clau dels tres pròxims anys, marcats per l'inici de la construcció de l'Espai Barça.

"La gent diu que no tenim model. No és cert. I tant, que tenim model. Esportiu i de gestió, molt clar", ha assegurat Bartomeu en un discurs que ha anat de menys a més, ha començat amb un punt d'autocrítica i ha acabat amb els projectes de futur.

En la part inicial ha assegurat que la junta manté com a "innegociables" la defensa dels "valors" del club: "El dret a decidir, la llibertat d'expressió i estar sempre al costat de la majoria del poble de Catalunya". En aquest punt, ha criticat la presó preventiva "en tots els casos", i s'ha referit explícitament als presos polítics així com a l'expresident Sandro Rosell, a qui ha mencionat dues vegades.

Pel que fa a l'anàlisi de la temporada anterior, el president ha reconegut que, tot i el doblet, no va ser prou bona. "És de notable, no d'excel·lent per la desfeta a la Champions", ha dit Bartomeu, que ha aprofitat per enviar un missatge de suport a l'entrenador, Ernesto Valverde, de qui ha dit que estan "molt contents" i que, en clau de futur, "esperen molt" d'ell.

En l'aspecte esportiu, ha picat l'ullet a La Masia. "Volem que creixi, amb l'objectiu que arribin jugadors al primer equip". I ha defensat la necessitat de "blindar" el talent per evitar la fuga de joves promeses. "Cada any costa més: venen els representants, els pares...".

L'equador del mandat

Amb el lema 3+3, que fa referència als tres anys de mandat i als tres que queden per complir, Bartomeu ha parlat dels reptes de futur, un futur que ha qualificat de "crucial" per al club, que està a punt de començar les obres de reforma del Camp Nou en el que suposa "el projecte esportiu més important del món".

Bartomeu, que ha agraït que les diferents forces polítiques "excepte la CUP" donessin suport a la modificació del Pla General Urbanístic de Barcelona –imprescindible per a l'Espai Barça– ha garantit que a l'estiu començaran les obres del Camp Nou. De totes maneres, no ha parlat encara del cognom comercial de l'estadi, el patrocinador del qual el club encara no té tancat i que s'hauria de conèixer els pròxims mesos.

Pel que fa al mandat, el president ha tret pit per haver fet les coses "bé" i "abans fins i tot del que es pensava". Un comentari que fa referència explícita al fet que s'estaria arribant als prop de 1.000 milions d'ingressos.