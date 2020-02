Els directius hauran d'esperar per tenir explicacions sobre el 'Barçagate'

Els directius del Barça hauran d'esperar encara uns dies per tenir explicacions sobre l'escàndol de les xarxes socials, batejat per alguns com Barçagate. Aquest dijous estava prevista una reunió extraordinària de la junta del club, però el president Josep Maria Bartomeu va decidir ajornar-la per més endavant. Mentrestant, s'està fent l'auditoria que hauria de permetre esclarir a quins conceptes corresponien realment els contractes entre el Barça i l'empresa I3 Ventures. I tot, el mateix dia que el El País publica que diferents comptes de Twitter falsos feien campanya a favor de Josep Maria Bartomeu criticant el candidat Víctor Font, periodistes o el mateix Gerard Piqué. La major part d'aquests comptes han desaparegut.

Segons fonts del club, Bartomeu ha argumentat als directius que convenia ajornar la reunió perquè no coincidís entre dos partits clau, el del dimarts a Nàpols i el clàssic de diumenge al Bernabéu. Un discurs que han acceptat majoritàriament els membres de la junta. "Ara no ve d'un parell de dies, el que volem és saber què va passar", assegura un d'ells a l'ARA.

Aquesta reunió encara no té data. Tot i que inicialment s'havia posposat per a la setmana vinent, fonts del club sospiten que finalment serà la següent. Serà una junta extraordinària amb un únic punt a l'ordre del dia: esbrinar a què corresponien exactament els diners que es van pagar a I3 Ventures per monitoritzar les xarxes socials i intentar aclarir si realment es va encarregar des de l'entitat crear comptes falsos per generar estats d'opinió. Des del Barça expliquen, també, que la intenció del president Bartomeu és que el tema es tracti abans de la reunió ordinària del dilluns 16 de març.

Per ara aquest cas s'ha cobrat una víctima, Jaume Masferrer, que va ser suspès de les seves funcions com a responsable de l'àrea de presidència a l'espera d'aquesta reunió definitiva. La decisió ha estat majoritàriament aplaudida pels membres de la directiva, que l'assenyalen directament com a instigador de tota aquesta trama. A més, en un sector no gens menyspreable de la directiva tampoc agradava l'actitud que tenia Masferrer ni el poder que havia aglutinat com a mà dreta de Bartomeu. "On s'és vist que, en una empresa, un responsable de secció pugui arribar a tenir més poder que el CEO?", es pregunta un d'ells.

La setmana passada, en la trobada convocada d'urgència per Bartomeu, en què hi havia els vicepresidents, el mateix Masferrer i el CEO Òscar Grau, es van donar unes primeres explicacions segons les quals Masferrer seria el responsable de tot plegat i Bartomeu –assegurava el president– quedava exempt de responsabilitat. Ara bé, la junta està dividida en aquest punt, ja que a una part li sembla estrany que el màxim mandatari no n'estigués mínimament al cas. De totes maneres, en general els directius van quedar satisfets amb les primeres explicacions de Bartomeu, ja fos en aquella trobada de divendres passat o en les converses privades que han anat mantenint, com per exemple la de dissabte al Camp Nou amb motiu del Barça-Eibar.

Contractes suposadament inflats

Però hi ha una part que costa més de justificar, i és la manera com es van elaborar els contractes entre el Barça i l'empresa I3 Ventures. Perquè tots estaven just per sota dels 200.000 euros. D'aquesta manera, no havien de passar per la sessió de control de les despeses. Aquest topall es va establir fa uns anys quan es van disparar els ingressos del club i, expliquen des del Barça, per agilitzar la gestió del dia a dia de l'entitat. Però sí que els havia de signar el CEO. I quan els directius van preguntar a Òscar Grau per aquests contractes, es va arronsar d'espatlles i es va excusar en la confiança que dipositava en Masferrer i en la quantitat de documents que rubrica setmanalment.

Tampoc quadra "la quantitat desorbitada" que el Barça pagava "per fer únicament tasques de monitoreig". Perquè aquests gairebé 200.000 euros tripliquen o quadrupliquen els honoraris d'empreses similars per fer aquest tipus de treballs. "Són contractes inflats que han de respondre a alguna cosa més. En cas contrari, no s'entén. No es qüestiona que es fes un monitoreig, això, una empresa com el Barça ho ha de fer. Es qüestiona que s'anés més enllà. Això és el que volem esbrinar", apunten des dels despatxos nobles.

El cas que va destapar la SER continua viu i pendent de resoldre, per més que el president intenti guanyar temps posposant la trobada per esperar que es rebaixi la tensió. Una tensió en què tindran molt a veure els resultats esportius, sobretot al clàssic. Encara que la derrota del Madrid contra el City ha ajudat a calmar els ànims al Camp Nou. En el fons, al club són conscients que les opcions blaugranes de guanyar la Champions són mínimes, i que els blancs puguin quedar també eliminats permet mirar al futur amb una mica més d'optimisme. Bartomeu ha parat el cop. Almenys de moment.