Bartomeu dimiteix com a president del Barça

Josep Maria Bartomeu deixarà de ser el president del Barça. L'empresari ha presentat la dimissió després de la reunió de junta d'aquest dimarts on havia de debatre si convocava el vot de censura pel cap de setmana, tal com marquen els estatuts. No només ell renuncia al càrrec, també ho fa tota la directiva, per la qual cosa el club queda ara en mans d'una junta gestora que haurà de convocar eleccions en un termini màxim de tres mesos.

Tot té un límit. Bartomeu també, per més que el seu entorn més proper l'intentés convèncer de seguir al capdavant del club fins a acabar el mandat, al final d'aquesta temporada. L'empresari fa les maletes l'endemà de dir públicament que no hi havia "motius per dimitir", acorralat per una moció de censura que havia intentat frenar a qualsevol preu, sense èxit. La pressió de la massa social ha estat insuportable després d'un any farcit de males notícies, institucionals i esportives, totes elles agreujades per les conseqüències catastròfiques de la pandèmia.

Bartomeu tenia una última bala, aquest dimarts, intentant que la Generalitat denegués la possibilitat de celebrar el vot de censura contra ell i la seva junta. O, almenys, que li donés els 15 dies de pròrroga per organitzar la logística. Finalment no ha estat així, ja que la resposta del govern ha estat la mateixa que la dels últims dies: que no hi havia cap impediment ni legal ni sanitari perquè els socis anessin a les urnes. Abans de sotmetre's a aquest plebiscit, on les enquestes li anaven en contra, ha preferit per un pas al costat.

El club queda en mans d'una gestora

La dimissió de Bartomeu i la seva junta implica que el club queda en mans d'una comissió gestora, que s'encarregarà de les funcions ordinàries i essencials del club, i que té com a "funció principal" la convocatòria d'eleccions, tal com marquen els estatuts. El termini màxim per fer-ho és de tres mesos. Per tant, s'hauria de votar el nou president del Barça, com a molt tard, a finals de febrer.

El president d'aquesta gestora serà (si accepta el nomenament) el de la Comissió Econòmica, Carles Tusquets, i estarà formada per un mínim de set membres, entre els integrants de les comissions Econòmica i de Disciplina. Com que el vot de censura no s'ha arribat a celebrar i el cessament es considera voluntari, en aquesta gestora també hi poden haver membres de la junta directiva sortint.