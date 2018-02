La marca d'electrodomèstics turca Beko patrocinarà la samarreta d'entrenament del Barça. La junta directiva ha donat llum verda a l'acord a què el club va arribar amb l'empresa en la reunió celebrada aquest dilluns.

L'acord és per les properes tres temporades i deixarà 19 milions per temporada -57 milions en total- segons avançava 'Mundo Deportivo'. De moment el club no ha fet oficials les xifres de l'operació.

El patrocini amb l'empresa turca serà presentat dijous al Camp Nou. Fins ara, Beko patrocinava una de les mànigues de la samarreta del primer equip, tant als partits com als entrenaments.