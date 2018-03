"It's just about freedom": el missatge amb llaç groc del Camp Nou

Abans de començar el partit de Lliga de Campions entre el Barça i el Chelsea, Òmnium i l' Assemblea Nacional Catalana (ANC) han desplegat dues pancartes gegants. A la primera, de color groc, s'hi podia llegir "Freedom" [Llibertat]. A la segona, de color negre amb un llaç groc, hi posava "It's just about freedom" [Tan sols va de llibertat].

Com és habitual, els aficionats culers han cridat "independència" al minut 17:14 del partit.

540x306 Una altra perspectiva de les pancartes / ALBERT GEA / REUTERS Una altra perspectiva de les pancartes / ALBERT GEA / REUTERS

"El partit d'aquest dimecres és una oportunitat perquè la Federació Anglesa vegi que el llaç groc no és excloent ni violent, tal com sosté per justificar la sanció a Pep Guardiola . La mateixa UEFA permet que el segueixi lluint", havia recordat la Plataforma Pro Seleccions Catalanes.