Cardoner: "Dembélé té una carrera espectacular al davant"

Jordi Cardoner, vicepresident de l'àrea social del Barça, es va referir aquest dilluns a la nit a la figura d'Ousmane Dembélé i va considerar que el francès té un gran futur al davant tot i els problemes extraesportius que ha protagonitzat com a blaugrana. "Dembélé és jove, té recorregut, va tenir l'oportunitat de jugar a la millor lliga del món i en el que per a mi és el millor equip del món. A partir d'aquí té una carrera i un terreny d'oportunitats espectacular al davant", va dir.

"Tots els jugadors que fitxen pel Barça són molt conscients, abans d'arribar, de l'equip en el qual jugaran. A partir d'aquí cal buscar espais i oportunitats per consagrar-se com tants jugadors han fet al llarg de la història", va manifestar també.

Cardoner va acudir a la cerimònia de lliurament dels Premis als Valors de l'Esport i allà va destacar el vessant futbolístic i humà de Leo Messi: "És responsable que molts somriures imperin en el món, que hi hagi molts nens i nenes que el tinguin com a referent, no només en l'esport sinó com a persona". "Per ressaltar els valors de Messi començo per la humilitat. És impressionant que algú que és on ell és treballi amb la humilitat amb què treballa. Destaco també el treball en equip, com treballa amb i per als seus companys. Crec en la manera d'entendre el futbol com a vehicle de valors. És un mirall, un exemple. Tots els que som aquí, independentment de la samarreta que representem, estem d'acord en això", va dir.

En la mateixa línia, ha indicat: "Per a nosaltres és el millor jugador del món. Ho és, ho ha estat i ho serà. A partir d'aquí, qui vulgui opinar diferent pot fer-ho perquè sobre gustos no hi ha res escrit. Però és veritat que hi ha un reconeixement important de la figura del Leo i dels seus valors com a persona, que és tant o més important que l'espectacle que dona al camp".

A més, va tractar davant els mitjans una possible candidatura seva a la presidència del club en el futur: "És un tema que encara no m'he plantejat. En parlarem d'aquí dos anys. Ara somio en altres coses".