Tusquets diu que la situació econòmica al Barça és "pèssima" i que "hauria venut Messi a l'estiu"

La situació econòmica del Barça és "pèssima" i per això, en termes estrictament monetaris, hauria estat "desitjable vendre Messi a l'estiu". Així de clar i contundent s'ha expressat Carles Tusquets a RAC1, en una entrevista en què el president de la comissió gestora ha revelat que s'ha negat a signar factures pendents de la junta de Bartomeu perquè "no les veia clares".

"Des del punt de vista econòmic hauria venut Messi a l'estiu. Hauria estat desitjable pels diners que hauria rebut el club i el que s'hauria estalviat", ha dit Tusquets, que no ha tingut pèls a la llengua a l'hora de justificar totes les decisions que ha pres com a president de la gestora, sempre enfocades a salvar el club de la fallida econòmica. Per exemple, posposant el pagament de 172 milions d'euros que s'havia de fer als jugadors aquest mes de gener i que, amb l'acord a què es va arribar, "permet estalviar-se'ls a curt termini".

Tusquets ha afegit que la situació de tresoreria del Barça és "pèssima però amb esperança" i ha admès: "Quan puguem obrir l'estadi, les botigues i el museu aportaran 220 milions d'euros sense fer res. Més altres ingressos col·laterals, seran 320 milions".

També ha llançat un dard a Josep Maria Bartomeu, president del club fins a la dimissió, a finals d'octubre. Tusquets ha explicat que no han volgut "signar algunes factures de l'anterior junta": "No les vèiem clares". "Aquestes factures, les traslladarem a la junta directiva" que guanyi les eleccions. "No diré de què es tracta, però són coses que no estan ben formulades ni creiem que s'ajustin al preu de mercat", ha comentat sense donar-ne més detalls.