La Copa de Coutinho

A Philippe Coutinho sembla que li pesi el fet de ser el fitxatge més car de la història del Barça. Ja fa un any que el brasiler vesteix de blaugrana i per ara no ha acabat de tenir la continuïtat necessària per fer-se un lloc com a titular. De fet, si no fos per la lesió de Dembélé, potser l'extrem francès no hauria jugat d'inici contra el Sevilla. Però el cas és que Coutinho ha sigut el titular i ha fet un partit gairebé rodó que ha servit per liderar la remuntada i la classificació per a les semifinals de la Copa.

Perquè és com si la competició del KO fos la seva competició. Al camp del Llevant, amb 2-0 en contra, Coutinho va ser l'encarregat de llançar el penal que ajustava l'eliminatòria. I al Camp Nou, el dia que s'havia de remuntar el 2-0 contra el Sevilla, el brasiler també ha volgut tenir la responsabilitat de xutar el penal que ha obert el marcador. I no ha fallat.

Coutinho, acusat de ser un futbolista inconstant, i que viu sovint a l'ombra de Messi i Suárez, ha volgut tenir la responsabilitat de xutar el penal. Ha demanat la pilota a Messi i no ha perdonat amb un xut ras i potent, ajustat al pal dret de Soriano.

El gol l'ha activat i ha passat a ser una de les referències atacants dels blaugranes, demanant totes les pilotes possibles. A la segona part, amb 2-0 i un Barça que semblava encallat, Coutinho també ha sigut l'encarregat de fer avançar l'eliminatòria rematant de cap, a mitja altura, una centrada de Suárez.

L'únic retret per al futbolista ha sigut en defensa, amb un parell de pèrdues de pilota o desajustos en la marca que han provocat que, amb 4-1 al marcador, Valverde preferís fer-lo seure a la banqueta perquè Sergi Roberto, més avesat a la pressió, fes aquesta tasca.

Ha sigut l'única taca d'un jugador que apareix i desapareix, com el Guadiana –així el va definir un periodista de futbol internacional–, però que aquest dimecres ha sigut ben present en un Camp Nou que s'ha enamorat d'ell. Com de la resta de protagonistes de la remuntada.