Coutinho s'explica: "Em vaig tapar les orelles per mantenir el focus"

En una entrevista al canal del youtuber 'Koko DC' publicada aquest dissabte, Philippe Coutinho explica la polèmica celebració (tapant-se les orelles i tancant els ulls) després del seu gol contra el Manchester United dimarts i que li va costar alguns xiulets en l'enfrontament d'aquest dissabte contra la Reial Societat. En aquesta entrevista, l'atacant brasiler del Barça afirma que la seva celebració es va deure a què "moltes vegades" ha de tapar-se les orelles "per mantenir el focus" i lamenta les crítiques que rep per "molta part de la premsa".

Coutinho insisteix en què respecta "tothom" i lamenta que "molta part de la premsa" no faci el mateix. En aquest sentit, afegeix: "Això és perquè les persones vegin que moltes vegades he de tapar-me les orelles per mantenir el focus en el partit o en la meva feina per evitar que no m'afecti gens". Per la seva part, després de la victòria contra la Reial Societat, l'entrenador del Barça, Ernesto Valverde, va defensar el seu futbolista: "El cas del Philippe ha sigut més pel soroll que s'ha muntat pel gest de l'altre dia i que ha donat molt que parlar. Segurament d'una ximpleria es fa una lectura més àmplia. M'ha semblat que han estat mínims els xiulets".