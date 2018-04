Primeres cues al Camp Nou per les entrades de Copa

El Barça ha posat a la venda aquest divendres les 2.500 últimes entrades per a la final de Copa que disputarà contra el Sevilla el dissabte 21 d’abril a l’estadi Wanda Metropolitano de Madrid. Són les entrades que no es van quedar els socis, penyistes i membres del carnet de compromís durant el termini previst.

A les cinc de la matinada ja hi havia alguns aficionats fent cua a les taquilles del Camp Nou per adquirir aquestes localitats, que es podran comprar entre aquest divendres 6 i el diumenge 8, de les 9.15 a les 19 h (o bé fins que s'esgotin les localitats).

El club recorda que les entrades s'han de comprar personalment amb el DNI —una persona no les pot comprar per a un tercer— i que aquesta mateixa persona l'haurà de recollir individualment a Madrid. Cada aficionat pot adquirir una única localitat al seu nom, no es poden intercanviar i, al Wanda, els serveis de seguretat poden comprovar que l'entrada correspongui a la persona que vol accedir a l'estadi.

Per ara la venda va a bon ritme i el Barça espera poder exhaurir totes les entrades i posar punt final a un procés de venda que ha generat polèmica.