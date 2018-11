Dembélé, denunciat pel seu antic llogater

A Ousmane Dembélé se li acumulen els problemes. Si ja és al centre de la polèmica per les faltes d'indisciplina tant al Barça com a la selecció francesa, ara s'hi afegeix una denúncia presentada pel seu antic llogater a Dortmund. Segons publica el diari 'Bild', reclama que li pagui més de 20.000 euros per haver deixat suposadament en mal estat l'habitatge on vivia mentre jugava al Borussia Dortmund.

En l'escrit de denúncia presentat davant el Tribunal de Primera Instància de Dortmund i al qual ha tingut accés el rotatiu alemany, el llogater afirma que el futbolista va causar "desperfectes considerables" a l'habitatge unifamiliar, i parla que el va deixar en "condicions lamentables".

"Per tot arreu hi havia escombraries i deixalles. A la nevera hi havia aliments podrits. Als armaris, nombroses bosses de plàstic velles. A terra, taques resseques. Darrere de la porta d'entrada, una pila de factures sense pagar. Pel que sembla no sóc l'únic a qui ha enganyat", diu al 'Bild' Gerd Weissenberg, el propietari, de 71 anys.

També afegeix que el contracte de lloguer no es va rescindir segons el termini establert, ni va seguir els canals oficials per al lliurament de l'habitatge. A més, el propietari es queixa que no li va tornar les claus, per la qual cosa va haver de "canviar tots els panys". El rotatiu publica algunes fotografies de l'estat en què suposadament va deixar l'habitatge Dembélé abans de fitxar pel Barça, l'estiu del 2017.

La denúncia està seguint el seu curs a Alemanya tot i que té dificultats, segons explica el diari, ja que el tribunal de Dortmund no té constància de cap adreça de Dembélé a Barcelona per fer-li arribar el requeriment.