Emili Rousaud: "No sé qui, però algú ha ficat la mà a la caixa"

El serial d'incendis al voltant de Josep Maria Bartomeu continua sumant nous capítols. Emili Rousaud ha evidenciat aquest matí la situació crítica de la junta directiva del Barça en una entrevista a El món a RAC1, punt per punt. El ja exdirectiu blaugrana, un dels sis que han abandonat l'entitat en les últimes hores, ha assegurat que "hi ha algú que ha ficat la mà a la caixa" en el marc del Barçagate i els serveis contractats per gestionar els fluxos d'opinió a les xarxes socials. "És un cas brut. Sincerament crec que algú ha ficat la mà a la caixa. Que aquests serveis valguin 100.000 euros i que haguem pagat un milió vol dir que algú ha ficat la mà a la caixa. Hi ha una diferència econòmica important. Algú està pagant un sobrepreu. No sé qui ha sigut, ni de quin nivell forma part. El contracte s'havia dividit en trossets per evitar que la comissió on jo era fos conscient de la situació i això és molt lleig", ha dit, desvinculant-se definitivament de la figura de l'actual president.

"No sé si Bartomeu sap qui ha sigut. És important entendre la situació. S'han produït una sèrie d'irregularitats. El que no farem és mirar cap a una altra banda. A tots ens fa mal al cor marxar. Algun dels nostres companys volien marxar conjuntament per enviar un missatge al soci, i crec que és important. Nosaltres treballem pel nostre club, som lleials al club. Jo soc conscient que si sortim de la junta, en un mes ja no tindrem micròfons per poder parlar. A mi em feia molta il·lusió ser president del Barça, però vull dormir bé. Podríem veure més dimissions. Hi ha tres directius que dubten si seguir o no", ha explicat.

El pes econòmic

Rousaud ha analitzat les raons del seu adeu del Barça centrant-se en l'escenari econòmic. "La invitació a marxar ens la fa la setmana passada el president molt vinculada a l'auditoria de PwC que s'ha de publicar. Jo vaig dir que per què es prenien aquestes decisions a la junta ara, que per què no esperàvem que això s'acabés. La meva sospita és que l'auditoria està a punt de veure la llum. L'auditoria està pràcticament finalitzada. El president possiblement sap què diu aquesta auditoria. Si jo sé que està pràcticament acabada, el president també ha de saber-ho", ha dit.

"També ha afectat les mesures que s'han pres aquests dies en la rebaixa salarial dels futbolistes durant l'aturada. Nosaltres vam dir que la rebaixa seria insuficient per cobrir la desaparició dels ingressos. No es va fer cas del consell. Quan nosaltres el fem, perquè a mi em disgusta molt el comentari que em fa el president quan em truca, pensem en la viabilitat del club, no pensar en els futbolistes", ha comentat.

L'exmembre de la cúpula blaugrana ha assegurat que les grans decisions que marcaran el futur del Barça "haurien de liderar-les una nova junta". "El Barça té dos reptes importantíssims. D'una banda, l'econòmic, perquè els ingressos disminuiran, com passa a tot el país. Crec que podrà afrontar-lo millor una nova junta que tingui 6 anys al davant. De l'altra, l'Espai Barça. Vam decidir fer un referèndum. Ara és inviable perquè estem confinats. Tindria sentit que la nova junta decidís aquestes qüestions. Per no aturar tot això crec que s'hauries de convocar abans les eleccions. El president pot esgotar el seu mandat. Jo respecto tots els companys de junta perquè són persones maquíssimes", ha assenyalat.