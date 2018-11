La Fundació Barça impulsa un projecte adreçat a 200 menors no acompanyats a Catalunya

La Fundació del Barça i la Generalitat han arribat a un acord per desenvolupar el projecte FutbolNet a 200 menors no acompanyats (MENA) de Catalunya. Ho han anunciat aquest dimecres durant la presentació dels resultats del programa per als refugiats de la fundació blaugrana.

L'acord, que han explicat el vicepresident primer del Barça, Jordi Cardoner, i el conseller de Treball, Assumptes Socials i Famílies, Chackir el Homrani, es posarà en marxa "d'aquí dos mesos com a màxim", o sigui a principis del 2019. Es farà a vint municipis de Catalunya, segons han anunciat.

"És un projecte que s'integra en el marc de FutbolNet en relació amb l'esport i els valors de treball en equip. Ens ha de permetre un element de suport a adolescents i joves sense acompanyants", ha comentat El Homrani, i ha afegit que aquesta acció busca "evitar l'estigmatització d'aquest col·lectiu". En el projecte no només hi participaran MENA, sinó que també està previst que se'n puguin beneficiar altres joves i adolescents per evitar, així, la segregació.