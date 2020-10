La Generalitat descarta obrir el Camp Nou per al clàssic i per al Ferencváros

El Barça no podrà obrir encara al Camp Nou i haurà de jugar el clàssic contra el Reial Madrid i el partit de Champions contra el Ferencváros a porta tancada. Tot i que el club havia elaborat un protocol per permetre que tornés una part de l'afició a l'estadi, un 30%, la Generalitat veu "impossible" autoritzar-ho degut a la situació actual. Així ho ha assegurat la consellera de Salut, Alba Vergés, en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Fonts del club asseguren que encara no han rebut la comunicació oficial de part del Procicat, però ja donen per fet que no podran obrir encara les portes als aficionats la setmana vinent, quan hi ha dos partits consecutius: el debut europeu contra el Ferencváros (dimarts 20) i el clàssic contra el Reial Madrid (dissabte 24).

Segons consta als despatxos del Camp Nou, el gran problema no és la quantitat de públic, que quedaria ben repartit en un estadi obert i amb capacitat per a 100.000 espectadors, sinó les aglomeracions que es produirien en les entrades i sortides. En qualsevol cas, el Barça està a l'espera de rebre la resposta negativa, on confia trobar la justificació concreta per part del Procicat.

El protocol, titulat "Espai net i segur", ja s'havia treballat a l'estiu per al partit de vuitens de final de Champions contra el Nàpols. Aquell dia el club confiava en poder obrir una part de l'estadi, però es va haver de cancel·lar la proposta pels rebrots de coronavirus dels mesos de juliol i agost. Ara, l'entitat havia polit i presentat aquesta proposta, aprofitant que la UEFA havia autoritzat un aforament del 30% en les competicions europees. Sempre, esclar, que les autoritats de cada país hi donessin el vistiplau.

Les pèrdues derivades del tancament

El Barça té molta pressa per tornar a obrir les portes del Camp Nou. A part del component romàntic de tenir públic a l'estadi, hi ha la qüestió econòmica. I és que el club perd diners a cada partit que passa sense gent. La partida corresponent a l'estadi suposava, la temporada 2018/19, 212 milions d'ingressos. L'any passat, amb la pandèmia, se'n van deixar d'ingressar 50 (162). I aquest curs la previsió baixa fins als 98 milions, sempre que pugui reobrir-se el Camp Nou abans de Nadal i estar a ple rendiment a partir del febrer, una possibilitat que, vista l'evolució de la pandèmia, sembla molt difícil que es pugui complir.