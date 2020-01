Griezmann evita el desastre d'un Barça sense timó a Eivissa (1-2)

El Barça ha aconseguit classificar-se per als vuitens de final de Copa patint molt més del que es preveia. Contra tot pronòstic, l'Eivissa ha posat contra les cordes els blaugranes, que han encaixat el primer gol als nou minuts i han anat per darrere en el marcador fins al 72. Griezmann, amb dues rematades, la segona al temps de descompte, ha evitat la pròrroga i, de passada, el desastre al torneig del KO.

El partit ha estat marcat, sobretot, per la passivitat blaugrana contra un Eivissa molt endollat. Tota l'expectativa que havia generat l'arribada de Setién s'ha esbravat de cop i volta, amb només quatre dies. L'estrena a la Lliga contra el Granada va deixar dubtes i el partit de Copa a Eivissa ha enfonsat encara més l'ànim d'un equip que no acaba de saber cap on va. Per més que acabés guanyant, l'apatia dels jugadors evidenciava que els problemes del Barça no se solucionaven només amb un canvi a la banqueta.

Els locals, animats per l'escalf dels aficionats que omplien Can Misses, no només s'han posat per davant en el marcador, sinó que també han vist la classificació molt a prop. I encara més després del gol als nou minuts, fruit d'una badada greu dels blaugranes i en què Riqui Puig, que ha perdut la marca, ha quedat especialment assenyalat: Javi Pérez ha rematat i Pep Caballé ha desviat la pilota amb el genoll.

Setién, que havia deixat a Barcelona tres vaques sagrades –Messi, Busquets i Piqué, a més dels lesionats–, s'ha arriscat d'entrada amb un canvi de sistema, amb tres jugadors al darrere i un únic central pur: Lenglet. L'acompanyaven Sergi Roberto i Junior Firpo, mentre que Semedo ha avançat la posició per jugar d'extrem. Cap d'ells ha brillat, potser perquè mai havien jugat junts amb aquest esquema. A l'equip li ha faltat entesa col·lectiva, contundència en el cos a cos i lucidesa per superar la pressió alta de l'Eivissa. Al primer temps el Barça ha superat el 80% de possessió però ha sigut incapaç de xutar cap cop a porteria. En canvi, els locals han arribat quatre cops i han xutat cinc vegades: un gol, anul·lat per falta, un xut al pal, un rebuig de Neto i un llançament desviat de falta.

Ha sigut molt difícil trobar algun jugador visitant que brillés. El partit semblava condemnat al desastre perquè al Barça no li servia de res tenir la pilota. Ningú es desmarcava, ningú s’oferia, ningú driblava. L’Eivissa, en canvi, ha sortit per velocitat sempre que ha robat la pilota. Eren poques ocasions, però massa clares. Després del gol, l’àrbitre ha anul·lat una diana de Rodado per una falta prèvia a Lenglet. I a la mitja hora ha arribat una nova ocasió claríssima, després d’un error de Junior Firpo. Rai ha quedat sol i ha xutat al pal, i el rebuig ha caigut als peus de Rodado, que ha disparat de primeres però no ha pogut superar Neto.

El porter blaugrana, batut en la rematada inicial, ha aconseguit sobreposar-se al gol i als dubtes de l’entorn, i ha acabat completant un partit de menys a més. Una falta a la segona meitat, on ha rebut un cop a les costelles i recolzava malament el turmell, ha estat a punt de deixar-lo fora de combat però finalment ha pogut continuar jugant.

Una hora per xutar a porteria

La producció ofensiva dels culers no s'ha vist fins a l'hora de partit, quan Ansu Fati s'ha escapat per velocitat i ha provat un xut desviat. Era el primer avís. L'entrenador movia la banqueta per intentar corregir un partit que semblava condemnat al fracàs. Els locals, ben alliçonats per Pablo Alfaro, han fet el que millor que sabien fer: jugar com a col·lectiu, ben endreçats, sense cometre errors i molt agressius en el cos a cos. Segurament, l'únic argument que tenien a l'abast perquè, amb el pas dels minuts, cada vegada ho tenien més difícil per arribar a l'àrea de Neto.

Però on no arriba el col·lectiu, hi arriben les individualitats. I al minut 72 el Barça ha trobat la llum amb una conducció de De Jong que ha finalitzat Griezmann. Tots dos, desapareguts fins aleshores, s'han associat i el francès no ha fallat amb una rematada creuada.

El gol ha deixat ferit de mort l'Eivissa, que veia com se li ensorrava la feina feta fins aleshores. La diana ha arribat just després de la sortida de Riqui Puig. El migcampista del filial, condicionat per l'error en el gol local i que havia acumulat nombroses –i desesperants– pèrdues de pilota, havia deixat pas a Arthur Melo. També han entrat després Jordi Alba i Arturo Vidal. Setién ha apostat per l'experiència i li ha sortit bé al minut 94: Alba ha vist com Griezmann es desmarcava, ara per la banda esquerra, i el davanter ha creuat la pilota per evitar la pròrroga. Patint i sense fer gaires mèrits, més enllà de les jugades individuals, el Barça serà al bombo de vuitens.