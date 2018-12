Iniesta: "No cal matar Dembélé"

L'excapità del Barça Andrés Iniesta és partidari d'ajudar el francès Ousmane Dembélé a solucionar les seves reiterades conductes d'indisciplina, encara que ha recordat que en un vestidor hi ha unes normes que "s'han de complir". En un acte comercial que s'ha celebrat a Barcelona, Iniesta ha repassat l'actualitat del seu exequip que en les últimes setmanes passa pels retards als entrenaments del davanter francès. "Tots els errors es poden arreglar, cal escoltar el que ell ha dit, saber el que passa i posar-hi solució. No crec que sigui irremeiable posar solució a tres retards", ha opinat Iniesta.

En aquest sentit, ha apuntat que Dembélé pot aportar molt al Barcelona i, per això, s'ha mostrat partidari d'intentar treballar amb el jugador perquè no es tornin a produir actes d'indisciplina. "Ousmane (Dembélé) és un jugador súper vàlid per al club, però quan un comet un error s'ha de solucionar, no se l'ha de 'matar'. Només se l'ha de 'matar' quan no hi hagi remei. És millor solucionar-ho que 'matar' el jugador", ha afegit. Tot i això, Iniesta ha assenyalat que en un vestidor "sempre hi ha d'haver un rigor, unes normes, unes formes de conducta i, per a qui no les compleixi, el club i el vestidor hauran de posar una solució".

El jugador del Vissel Kobe japonès també s'ha referit a la situació esportiva del conjunt blaugrana, el capità del qual, Leo Messi, s'ha posat com gran objectiu de l'any la Lliga de Campions. Iniesta considera que per alçar la sisena 'orelluda' de la història del club, el primer equip haurà de ser també regular a la Lliga. "Els últims anys, les Champions que ha guanyat el Barça han estat acompanyades per una Lliga. Quan vas bé, la Lliga et manté en un bon to per poder aconseguir la Champions. Aquest any, per plantilla i jugadors el Barça es mereixeria guanyar-la", ha opinat. Iniesta també es va referir a la projecció i opcions de tenir protagonisme en el primer equip de jugadors de les categories inferiors del Barcelona, als quals els va aconsellar que tinguin paciència.

"El que és important és que la gent que pugui tenir projecció, a poc a poc, vagin estant en el primer equip. Les presses no són bones i el que cal fer és cuidar aquesta gent", ha asseverat. Cinc mesos després d'emprendre la seva aventura japonesa, Iniesta ha tornat a Barcelona aprofitant una aturada en la competició. Sobre la seva experiència asiàtica, el jugador manxec ha destacat que el Japó és un país en el qual sempre tens sensació de "pau i tranquil·litat". A poc a poc, es va adaptant al país nipó, encara que ha admès que li està costant l'idioma. "A l'equip parlem japonès, anglès, espanyol, fem un popurri. Després, tinc un traductor que quan tinc problemes m'ajuda. Estic aprenent i gaudint de tot això", ha resumit.