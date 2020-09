Koeman, sobre Fati: "No podem esperar que cada dia faci un partit així"

Ronald Koeman està satisfet. La victòria contra el Vila-real en el debut a la Lliga serveix per fiançar la seva aposta per l'esquema del doble pivot i per vendre il·lusió en la temporada post 2-8 a la Lliga de Campions. "Vam crear moltes ocasions. L'equip ha tingut un gran rendiment amb un gran joc ofensiu. Sempre és important guanyar partits. Sempre hi ha més tranquil·litat. Confiem en els canvis que hem fet. Hem jugat diferent en el mig del camp. Això ens ajuda a millorar", ha comentat.

El tècnic blaugrana ha analitzat el rendiment d'Ansu Fati, el gran protagonista gràcies a un doblet que confirma la seva tendència creixent en la rotació. "Ha fet un gran partit i per això estic molt content amb el seu partit. Li he dit directament a ell. Ha donat molta profunditat i ha donat un gran rendiment. Ha de seguir així. Ha de millorar i treballar dia a dia. És un bon noi que està obert per millorar i escoltat. Nosaltres hem d'intentar ajudar-lo. És molt jove. No podem esperar que faci cada dia un partit així", ha dit, normalitzant les dades.

El partit del davanter sembla que no canvia la idea de l'holandès d'intentar fitxar un '9', tot i destacar el partit de Griezmann. "Sempre és bo tenir un nou fixe. Hem entrenat i hem fet moltes coses amb tots els jugadors ofensius canviant. En aquest sentit estem bé. Estem treballant per tenir més possibilitats. Griezmann pot jugar en diferents posicions en atac. Ha treballat molt bé. Ha tingut profunditat i ha estat molt bé. La setmana passada va marcar l'únic gol del partit. No em sembla important qui marca els gols", ha assegurat, desmarcant-se de la comparativa amb Luis Suárez i el seu doblet amb l'Atlètic de Madrid. "No hem de mirar els altres. Suárez és un gran davanter, però són decisions que hem ja hem pres. Li desitjo tota la sort del món i que faci molt bona temporada. Nosaltres hem de pensar en nosaltres mateixos i millorar coses del partit".