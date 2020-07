Lionel Messi arriba als 700 gols oficials en un dia frustrant

Després d’uns dies buscant-lo, Lionel Messi per fi va trobar el seu gol oficial número 700. Va ser de falta, amb un toc delicat a la pilota que va superar el vol d’Herrera. L’Osasuna ho havia intentat tot per evitar el gol de Messi, que ara veu com cada cop que li toca xutar una falta un rival s’estira darrere de la tanca defensiva, com si fos un arbre caigut. Però l’argentí sempre acaba trobant forats. Ara, també fa temps que ha perdut la rialla. Frustrat al veure com la Lliga s’escapa, Messi va celebrar el gol amb un gest de ràbia, engegant-ho tot a dida, amb un gest amb el braç. El gol 700 no servirà per guanyar la Lliga, però li permet inscriure el seu nom en el club de futbolistes que ho havien fet abans. Ell és el setè. Abans ho havien aconseguit davanters que van brillar en blanc i negre, com el txec Josef Bican, l’hongarès Puskas o el brasiler Pelé, o d’altres que tenien els seus gols enregistrats en VHS, com Romário o Cristiano Ronaldo.

Els últims dies han sigut complicats per a Messi, que va demanar, de moment, no seguir negociant la renovació del seu contracte, que finalitza l’estiu que ve, el del 2021. A un any de finalitzar el seu vincle amb el club on porta tota la vida, Messi segueix marcant gols, però sap que el temps s’acaba per poder guanyar títols.

El repte del Pitxitxi

Messi, que amb aquest gol ja ha marcat gols oficials amb el Barça i ha donat assistències en tots els mesos de l’any, gràcies a aquest calendari tan estrany provocat pel covid-19, arribarà a l’última jornada de Lliga amb el repte de guanyar per setena vegada el títol de màxim golejador, el premi Pitxitxi. Si ho fa, aconseguiria superar els sis premis guanyats pel basc de l’Athletic Club de Bilbao Telmo Zarra. L’argentí del Barça, a l’espera de l’últim partit, porta 23 gols, dos més que Karim Benzema, que va marcar dos gols contra el Vila-real.