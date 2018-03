Madrid, City i Bayern, les principals amenaces del Barça als quarts de final

Després d'haver superat el Chelsea en la tornada dels vuitens de final de Lliga de Campions aquest dimecres, el Barça ja espera rival per disputar els quarts de final. Al sorteig, que se celebrarà aquest divendres (12.00 h / Esport3) a la seu de la UEFA a Nyon, al conjunt que entrena Ernesto Valverde li pot tocar qualsevol dels altres set equips que han superat els vuitens de final.

Complicats: City, Madrid i Bayern

Entre els rivals més perillosos hi ha el Manchester City de Pep Guardiola, que va superar amb comoditat (0-4) el Basilea suís a l'anada i que, amb un equip replet de suplents, va perdre (1-2) a la tornada; el Reial Madrid, que parteix com un dels màxims favorits després d'haver superat amb claredat el PSG en els dos partits de l'eliminatòria i que encadena dues Champions consecutives, i el sempre poderós Bayern de Munic, que ha eliminat sense contemplacions una de les ventafocs dels vuitens, el Besiktas turc, amb un resultat global final escandalós (8-1).

Més assequibles: Juventus, Liverpool, Sevilla i Roma

En una segona safata de rivals trobem el Juventus, que es va desfer del Tottenham a domicili (1-2) després d'haver empatat (2-2) a Torí; el Liverpool de Jürgen Klopp, que, sense Coutinho, ha aconseguit el passi a vuitens a costa del Porto, i el Sevilla, que ha fet història classificant-se per als quarts de final per segon cop en la seva història (l'última vegada va ser fa 60 anys) després de guanyar (1-2) el Manchester United a Old Trafford. Finalment, i a la mateixa altura que el Sevilla, hi ha el Roma del prestigiós director tècnic, Monchi, que ha superat al Xakhtar Donetsk ucraïnès als vuitens.

L'ambaixador de la Lliga de Campions i exjugador del Chelsea i del Milan, entre altres clubs, Andrí Xevtxenko, serà la mà innocent que s'encarregarà de treure les boles amb el paper amb el nom de cada equip per definir els aparellaments de quarts de final. L'objectiu: arribar a la final, que es disputarà el 26 de maig a Kíev.