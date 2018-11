Messi s'entrena en solitari en una jornada de descans per al primer equip

Tot i que Ernesto Valverde havia donat descans a la plantilla, Leo Messi s'ha entrenat aquest dimecres a la Ciutat Esportiva. El davanter de Rosario, que es va desplaçar fins a Milà però va quedar finalment fora de la convocatòria contra l'Inter perquè encara no tenia l'alta mèdica, treballa amb la previsió de poder reaparèixer diumenge al Camp Nou en el partit contra el Betis.

Messi va quedar fora de la llista a Milà "per precaució", tal com van coincidir a dir l'entrenador, Ernesto Valverde, i el seu ajudant Jon Aspiazu. El fet que "als entrenaments es poden controlar les caigudes però als partits no", i el context del matx, amb un Barça virtualment classificat per a la ronda següent, van empènyer les dues parts a optar per la mesura més conservadora.

El davanter argentí es va lesionar al radi el 20 d'octubre, quan va caure malament en el partit contra el Sevilla. La previsió era de tres setmanes de baixa, que es compliran justament diumenge contra el Betis.

Messi, doncs, tornarà a la feina aquest dijous, en què s'afegirà a la resta de la plantilla. Si no hi ha sorpreses rebrà l'alta mèdica dissabte i entrarà a la convocatòria per al partit de diumenge.