Haver de dir ‘no’ a Leo Messi

“Messi no té l’alta mèdica. Estem dins del límit de les tres setmanes que havien marcat els serveis mèdics i no prendrem cap risc amb ell”, responia Jon Aspiazu, el segon entrenador del Barça, quan li preguntaven per la decisió de deixar el davanter argentí fora de la convocatòria. Malgrat haver viatjat fins a Milà i malgrat haver-se entrenat dilluns amb aparent normalitat, va veure el partit des de la graderia. La lesió al radi està gairebé curada, però no del tot.

“La decisió és dels metges”, tancava Aspiazu per espolsar-se les puces abans que li preguntessin si a Messi li havia semblat bé o malament això de quedar-se sense jugar. Una coartada perfecta per justificar una decisió que en el 99,99% dels futbolistes seria la més normal del món. Però que en el cas del davanter de Rosario és notícia. Com tot el que fa. Per això és el millor del món.

Formulem la pregunta d’una altra manera. Si el Barça, en comptes de ser líder de grup amb ple de victòries, s’hi hagués jugat la classificació, ¿Leo Messi hauria forçat la màquina? És evident que sí. I el mateix Aspiazu ho va deixar entreveure. Per això, el fet de convèncer-lo perquè ni tan sols s’assegués a la banqueta té encara més transcendència: ja no es podia fer marxa enrere. Dit d’una altra manera, amb Messi suplent i 0-0 al marcador, ¿Valverde no hauria tingut la temptació de fer-lo jugar? ¿O ell mateix s’hauria ofert per saltar a la gespa? Abans de caure en les temptacions, i més sabent que l’Inter se la jugava i que no són precisament les germanetes de la caritat en el cos a cos, millor prendre-s’ho amb calma.

En realitat Valverde ja feia dies que tenia coll avall que Messi no jugaria. “Als entrenaments pots controlar les caigudes, als partits no”, deia a Milà, després del matx. I, tot i que el mateix Messi no ho ha confirmat, sembla que ja hi estava d’acord. Això, però, no li treu cap mèrit per haver viatjat fins a Milà amb l’equip. Al contrari. Demostra que per ser el número 1 no n’hi ha prou amb jugar bé a futbol. Cal actitud. Una actitud que no li ha faltat mai. Ja ho sabem. Però convé recordar-ho de tant en tant.