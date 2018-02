Piqué-Espanyol, molt més que una rivalitat

Gerard Piqué avisava fa tot just uns dies, en l’acte de la seva renovació amb el Barça fins al 2022, que “diumenge a la zona mixta”, acabat el tercer partit gairebé consecutiu contra l’Espanyol, donaria “titulars”. No es va haver d’esperar ni tan sols a aparèixer davant dels micròfons: el seu gol i el gest posterior silenciant Cornellà-El Prat va ser el gran titular del derbi de la Lliga.

La reacció del públic espanyolista va ser immediata, carregant amb vehemència contra el central, convertint el que fins llavors eren xiulets i algun insult esporàdic en càntics ofensius contra Piqué i la seva família. Amb les revolucions ja sota control, tot i haver donat el gran titular que havia vaticinat, Piqué va insistir a la zona mixta, fustigant els blanc-i-blaus novament amb la seva pertinença -“L’Espanyol és de Cornellà- i desarrelament -“propietari xinès”-. El de diumenge va ser l’últim capítol d’una vida marcada per una rivalitat extrema, plena d’excessos i ironies, insults i llengües viperines, que han fet que Piqué sigui sempre protagonista quan disputa el derbi.

Quan s’ataca la família

Des que va tornar a Catalunya el 2008, Piqué ha encadenat polèmica rere polèmica quan al davant hi ha l’Espanyol. Això sí, la situació cada vegada és més tensa, sobretot arran dels insults que van iniciar-se des del sector de la Curva RCDE contra la parella del jugador del Barça, la cantant Shakira, el 2012. L’any següent, als càntics contra la colombiana s’hi van sumar els que van dedicar al fill gran de Piqué, Milan: “ Piqué, payaso, tu hijo es de Wakaso ”. En aquella ocasió, el central va mossegar-se la llengua i va evitar entrar al joc dels seguidors que atacaven la seva família. “No hi dono importància, no m’agrada, però no puc controlar-ho”, va dir quan va acabar el partit a Cornellà-El Prat.

El 2014 els insults van repetir-se -“ Piqué, cabrón, Shakira tiene rabo, tu hijo es de Wakaso i tu eres maricón” i “Milan, muérete” - i es va culpar el futbolista d’haver escopit l’afició amb menyspreu, cosa que el jugador va negar.

L’any 2016 l’ambient es va caldejar encara més. Hi va haver tres enfrontaments en dues setmanes, com aquest any, i la tensió del terreny de joc, amb baralles i trifulgues entre jugadors, es va acabar traslladant a les graderies. La metxa la va encendre Burgui, exmadridista llavors a les files de l’Espanyol, que va assegurar que “Piqué deixa molt a desitjar com a persona”. Tant al partit de Lliga com a l’anada de l’emparellament de Copa al Camp Nou, van saltar espurnes sobre la gespa, amb incidents inclosos al túnel de vestidors. Abans de visitar Cornellà-El Prat per jugar la tornada de Copa -amb 4 a 1 a l’anada per als culers-, Piqué va criticar el joc del rival -“No és futbol americà, es tracta de fer passades”- i va utilitzar una campanya dels blanc-i-blaus per escalfar l’ambient. “Si s’anomenen una «meravellosa minoria», espero que almenys omplin el camp”, va dir el central per recordar que durant el recent partit de Lliga l’estadi periquito havia tingut una fluixa entrada. Arribava la tempesta. Gerard Moreno, igual que va fer diumenge sobre la gespa, va reaccionar a les paraules del blaugrana: “No sap el que és ser perico”. Des de l’espanyolisme es va carregar amb força contra el futbolista del Barça, que va contraatacar repiulant un vídeo on es veia part de l’afició blanc-i-blava insultant Shakira i, alguns, desitjant la mort del seu fill gran. Aquí hi ha l’explicació a tot. “Vosaltres no ho entendreu mai”, va publicar Piqué, novament utilitzant un lema de l’Espanyol fet servir en la campanya “Meravellosa minoria”.

Però la resposta que va acabar de dinamitar la situació va venir del sector de la Curva RCDE que governava un dels gols de l’estadi. Amb el partit en joc, van treure dues pancartes per atacar Piqué. “ Shakira es de todos ” i “ Antonio de la Rua, contigo empezó todo”, deien els missatges que va treure l’afició més radical, fent referència a l’anterior parella de la cantant sud-americana. Per la megafonia de l’estadi, el club blanc-i-blau va intentar rebaixar la tensió, demanant que acabessin els insults cap al futbolista i la seva família. Els incidents van merèixer l’actuació de la Federació Espanyola, que va imposar una multa de 24.000 euros al club periquito.

Missatges constants

“ Shakira es de la Curva ”, “ España es tu nación ”... els missatges s’han anat repetint des del 2008, quan ja al primer derbi amb la samarreta del Barça des que havia tornat des del Regne Unit, va tenir un incident amb Pedro Tomás, director general de l’Espanyol, que li va recriminar que celebrés els gols amb els Boixos Nois, que havien provocat aldarulls amb bengales a l’estadi de Montjuïc. L’Espanyol va denunciar que cinc jugadors del Barça, entre els quals Piqué, incitessin a la violència amb la seva actitud amb el grup radical culer. Un any després, el 2009, Piqué va recordar que l’Espanyol va fer perdre una Lliga al Barça, amb el gol de Tamudo: “Si baixa a Segona, em seria absolutament igual”. En una entrevista a Mundo Deportivo, a més, va criticar l’actitud dels periquitos: “De vegades cauen en un victimisme que no entenc”.

Aquells van ser els primers episodis d’una relació que cada cop ha sigut més difícil. Fa uns dies Piqué va tirar d’ironia per apuntar que “l’Espanyol és de Cornellà”. Una expressió que va valer-li una denúncia del club blanc-i-blau davant Antiviolència i la Comissió de Disciplina. Diferents directius de l’Espanyol van condemnar els insults a Piqué, però alhora van atacar el jugador del Barça per la seva actitud i els seus comentaris provocadors. Piqué, que considera que les dues coses no es poden posar en un mateix sac, va decidir diumenge silenciar el públic de Cornellà-El Prat.