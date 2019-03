Piqué: "El meu patrimoni és superior al pressupost de l'Espanyol"

El Barça, la importància de l'humor i les inquietuds. Gerard Piqué ha fet aquesta matinada una particular radiografia del seu moment personal al 'late late night' de Movistar+ 'La resistencia'. El programa que lidera David Broncano ha potenciat la faceta 'showman' del central. Ha deixat clar que si s'ha exposat a un (fals) directe de televisió és perquè volia, establint una comparació crítica amb els mitjans esportius convencionals: "Només volia venir aquí, és un honor. La premsa està obsessionada. Per això ja no faig entrevistes. A mi m'agrada una cosa així, més natural", ha comentat.

El futbolista ha volgut entrar en el joc del presentador. El preludi va ser l'intercanvi de missatges a les xarxes socials, com una partida d'escacs satírica. A l'escenari no ha esquivat ni la primera pregunta de l'entrevista, canònica, que sempre fa referència als ingressos del protagonista. En aquesta ocasió ha pogut escollir: confessar el seu patrimoni o enumerar les vegades que ha mantingut relacions sexuals l'últim mes.

"Vaig sobrat en els dos casos. Què prefereixes?", ha apuntat Piqué. La resposta del públic ha sigut saber els diners que té, a l'uníson. Broncano se n'ha fet ressò, deixant el dubte damunt la taula. Sense dir xifres, el blaugrana ha fet un exercici de contextualització: "Comparant pressupostos, el meu patrimoni és superior al pressupost d'aquesta campanya de l'Espanyol". Piqué ha fet referència al derbi d'aquest cap de setmana, sempre respectant el toc irreverent que marca Broncano. "Els aficionats de l'Espanyol sou molt creatius fent cançons", ha assenyalat, dirigint-se a un aficionat que vestia la samarreta blanc-i-blava, recitant algun dels càntics ofensius que ha escoltat a l'Estadi de Cornellà-El Prat. "Em fa molta gràcia, no hi tinc cap problema".

"Ser futbolista té coses bones i dolentes. No tens vida privada, per exemple. Hi ha algun lloc on et deixen viure tranquil, on no hi ha ningú. És el meu moment per desconnectar", ha explicat, entre bromes. Una d'elles ha servit per recordar la sortida de Neymar i la fotografia que va publicar amb ell abans de fer-se oficial el fitxatge pel PSG. "Neymar va marxar?", ha dit en veu alta Broncano. "No, Neymar es queda", ha cridat Piqué, rematant un acudit que s'ha fet sol. Repassant tuits d'aficionats, el capità culer ha reiterat el seu suport als polítics catalans presos des de fa mesos. "Vaig demanar la llibertat dels presos perquè creia que era injust [l'empresonament], res més. No entro en valoracions".

L'Espanyol contesta Piqué

L'Espanyol ha volgut tenir el seu torn de rèplica després de les declaracions de Piqué a Movistar+. El club blanc-i-blau ha contestat al futbolista a les xarxes socials, amb un text incrustat en una fotografia que descriu els principals actius de l'entitat: "La nostra afició. L'equip que es deixa la pell cada dia. Els nostres 119 anys d'història. El minut 21. El planter. El respecte als rivals. El cor blanc-i-blau. Aquest és el nostre patrimoni i el seu valor no es mesura amb euros".