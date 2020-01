Quique Setién, un cruyffista radical al Camp Nou

Quique Setién va ser guardonat el 2018 amb el premi de la Fundació Johan Cruyff. Un guardó que, a banda de reconèixer les seves idees futbolístiques, destacava l'excel·lent temporada que havia fet com a entrenador del Betis. Aquell 28 de maig, explica, va ser un dels dies més feliços i més emocionants de la seva vida. Un any i mig després, el tècnic fa realitat un somni que uns mesos enrere li semblava remot. És el nou entrenador del Barça.

Nascut a Santander el 1958, Setién sempre havia sentit admiració pel conjunt blaugrana, especialment des de l'arribada del Cruyff entrenador. "T'adones que et falta alguna cosa fins que un dia apareix el Barça de Cruyff. Jugues contra ells i durant 80 minuts no fas més que córrer darrere la pilota. Veus com se la passen i que, quan vols recuperar-la, no arribes a temps. Allà t'adones que això és el que t'agrada i hi dones sentit tàctic, per entendre com es pot aconseguir que un equip tingui la pilota permanentment. A mi em va influir i ho volia posar en pràctica el dia que fos entrenador". Així resumia la seva filosofia Setién en declaracions al portal The coaches' voice. La pilota com a eina fonamental del joc.

Setién va patir en primera persona aquell Dream Team, quan era jugador, tant al Logroñés com al Racing de Santander, dos dels quatre clubs on va jugar entre el 1977 i el 1996. Tardaria uns anys a fer el salt a les banquetes, el 2001, precisament a Santander, el club on va formar-se com a futbolista. Passaria per El Ejido, dirigiria un dia la selecció de Guinea Equatorial i tornaria per dirigir el Logroñés i el Lugo. El 2015 va fer el salt a Primera, amb el Las Palmas, i dos anys després se n'anava al Betis. En aquests dos equips va desplegar la seva exuberància futbolística i es va guanyar el respecte de molts clubs, entre els quals el Barça. De fet, ja s'havia deixat estimar sempre que li havien preguntat per la possibilitat d'arribar al Camp Nou. La destitució d'Ernesto Valverde i la necessitat de trobar un relleu urgent per al Txingurri han obert les portes a un tècnic que estava sense feina des que va marxar del Betis l'estiu passat.

Gran aficionat als escacs, li agrada comparar els moviments de les peces del tauler amb els que fan els futbolistes sobre la gespa. Els que el coneixen bé parlen de Setién com un entrenador amb molt de caràcter, dels que no callen, dels que diuen les coses pel seu nom. A priori, un risc si s'ha d'entrar en un vestidor ple d'egos com és el blaugrana. Però al seu entorn també el veuen amb prou intel·ligència per evitar caure en polèmiques amb les vaques sagrades del Barça. Una cosa és tenir problemes amb Viera, a Las Palmas, i l'altra enfrontar-se a Messi al Camp Nou.

Recuperar l'essència del joc

S'espera d'ell que revolucioni el joc del Barça. Conscient que no hi ha res que garanteixi els títols, l'entrenador es compromet almenys a fer que l'equip recuperi l'essència de Cruyff i Guardiola. Més pilota i més possessió. "Si algun equip pensa que els centrals penjaran les pilotes, no soc candidat a ser el seu entrenador", havia dit fa uns anys.

Quique Setién sempre ha tingut la idea al cap però fins ara no ha tingut els interprets per executar-la a la gespa. Al Barça tindrà aquests jugadors de primer nivell. El dubte és com s'adaptarà als vicis del vestidor i a l'exigència –nova per ell– de jugar dos partits per setmana.

L'altre gran repte és en relació amb l'entorn. Al Las Palmas era admirat per l'afició però va xocar amb el club i el vestidor. Al Betis va seduir els futbolistes però no va saber-se guanyar el favor de la grada. Què passarà al Camp Nou, on tot es multiplica per mil? Les respostes començaran aquest diumenge.