Rubiales no entregarà el trofeu aquest dissabte si el Barça guanya la Lliga

Aquest dissabte (20.45 h) el Barça juga al Camp Nou contra el Llevant en un partit que, en cas de victòria local, podria suposar un nou títol de Lliga per al conjunt blaugrana. Un títol que també es podrien endur matemàticament si l'Atlètic de Madrid, que juga abans (16.15 h), no aconsegueix els tres punts contra el Valladolid al Wanda Metropolitano.

En cas que es produís un d'aquests dos supòsits i el Barça es proclamés campió de Lliga, Leo Messi no aixecaria el títol en acabar el partit, com passa en la majoria de lligues europees. El president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, no presenciarà en directe el partit al Camp Nou, per la qual cosa no farà l'entrega corresponent del títol aquest cap de setmana.

Segons informa la Cadena SER, Rubiales ha decidit que aquesta entrega es faci el 12 de maig en el partit que enfrontarà el Barça i el Getafe i que suposarà el comiat del conjunt culer de la seva afició com a local.