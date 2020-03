Sandro Rosell es querella contra la jutge del Suprem i reclamarà 10 milions d'euros a l'Estat

Sandro Rosell ha decidit contraatacar. Després d'haver estat 22 mesos en presó preventiva i d'haver sigut absolt de tots els càrrecs que se li imputaven, l'expresident del Barça no vol que la jutgessa que el va mantenir tancat durant tant de temps quedi impune. Segons publica aquest dimecres el diari El Mundo, el mateix que dimarts va avançar un extracte del llibre que Rosell publicarà el 23 de març, l'exdirigent blaugrana s'ha querellat contra Carmen Lamela, la jutgessa que no va permetre que ell sortís de la presó a l'espera del judici.

En la querella, Rosell, que va demanar 15 vegades que el deixessin en llibertat condicional i sempre va rebre un no per resposta, acusa la magistrada del Suprem de prevaricació i d'ocultar proves que li eren favorables i que podrien haver estat determinants perquè sortís de la presó, un fet que no va ser realitat fins que tant l'expresident del Barça com el seu soci, Joan Besolí, van iniciar el judici: la jutge Concepción Espejel, presidenta del tribunal que els jutja a l'Audiència Nacional, va decidir, tres dies després de començar el judici i després d'haver-los escoltat, deixar-los als dos en llibertat condicional sense fiança.

L'advocat de Sandro Rosell, Andrés Maluenda, ha explicat a través de les xarxes socials per què s'han decidit a interposar aquesta querella.

¿Por qué decidí firmar una querella contra la Magistrada Sra.Lamela por prevaricaricación y falsedad documental en nombre de @sandrorosell y por qué no filtré su contenido ni su interposición?



Breve hilo. https://t.co/pMLl87eaZ5 — Andres Maluenda (@andres_maluenda) March 4, 2020

"La magistrada va negar tres vegades l'existència d'una documental –composta per 1.200 folis– que sí que era al seu jutjat. Quan es va sol·licitar a un altre òrgan, aquesta informació es va aconseguir ràpidament", explica l'advocat, que diu que no va voler filtrar la decisió de querellar-se contra la jutge Lamela. "La presentació de la querella no obeeix a un ànim de perjudicar la imatge del Consell General del Poder Judicial, ni del Tribunal Suprem ni de la justícia en general, sinó de depurar responsabilitats penals d'una persona concreta en l'exercici de la seva professió, com es faria en qualsevol altre sector".

Arran de la informació publicada pel diari El Mundo, Maluenda assegura que està convençut que "l'anàlisi de qüestions tècniques, complexes i sensibles com aquestes s'ha de fer en un procediment judicial i no als mitjans, i s'ha de respectar sempre la presumpció d'innocència, que es veu afectada clarament per l'opinió pública". "Ara queda esperar que el Tribunal Suprem admeti la querella i possibiliti així l'inici d'una investigació judicial per aclarir els fets que he denunciat", conclou l'advocat de Sandro Rosell.

Reclamació a l'Estat

A la querella ja presentada contra la jutge Lamela s'hi afegirà una demanda a l'Estat per més de 10 milions d'euros en concepte de responsabilitat patrimonial i pel dany causat a la seva imatge després de 643 dies tancat a la presó per, segons va apuntar l'acusació en aquell moment, haver format part d'una organització criminal i haver blanquejat diners, unes acusacions de les quals va ser absolt en el judici.

I és que el 24 d'abril de l'any passat la secció primera de l'Audiència Nacional va determinar que Rosell no va cobrar comissions il·legals ni va blanquejar diners pels drets audiovisuals de 24 partits de la selecció brasilera de futbol, unes negociacions entre l’empresa ISE i la Confederació Brasilera de Futbol que va dur a terme Rosell a través de la seva empresa Uptrend. Aplicant el principi d' in dubio pro reo, el tribunal va tirar per terra els intents del ministeri fiscal i la jutge instructora –a partir de les investigacions de la UDEF i la UCO– de provar els delictes atribuïts a Rosell i el va absoldre de totes les acusacions.